С тарият 20-годишен джип, който някога е принадлежал на покойната кралица Елизабет II, беше продаден на търг за над десет пъти повече от пазарната му стойност.
Аукционната къща Iconic Auctioneers продаде личния ѝ Range Rover V8 Supercharged Vogue SE от 2006 г. за 175 500 паунда с включени такси - нов световен рекорд за модел L322 Range Rover, съобщи Би Би Си.
#ENGLAND: A 20-year-old Range Rover with almost 120,000 miles on the clock that once belonged to late Queen Elizabeth II has sold at auction for over ten times its typical market value. pic.twitter.com/gU0DQIWJxW— CaribbeanNewsNetwork (@caribbeannewsuk) August 25, 2025
Първоначалната оценка бе между 50 000 и 70 000 паунда — значително над обичайната цена за подобен модел. За сравнение, идентични Range Rover-и от 2006 г. с по-нисък пробег се продават на пазара за 9 000 – 16 000.
Queen Elizabeth II’s Range Rover which was used across Berkshire sells for £175,000 https://t.co/TG3tgEJJ4s— Slough Observer (@sloughobserver) August 25, 2025
Цената обаче скочи заради ожесточено наддаване между двама колекционери — от Карибите и Япония. В крайна сметка автомобилът бе спечелен от купувач от Карибите.
#deliriocoletivo#NightAndDayhttps://t.co/ieS5gmQBXC— deliriocoletivo (@deliriocoletivo) August 24, 2025
Автомобилът е доставен нов на кралица Елизабет II през 2006 г. и е бил част от кралския автопарк в продължение на две години, преди да бъде освободен от официална употреба през 2008 г.
Queen Elizabeth II certainly had no shortage of chauffeurs at her beck and call, yet this didn’t prevent the royal becoming a keen motorist. She was infamous for her love of one classic British car in particular: the Range Rover. Later this month on 23rd August 2025, one of these… pic.twitter.com/zV1X7fSywY— Chailly Dany (@ChaillyD) August 16, 2025
Аукционната къща определи продажбата като „голяма чест и привилегия“, подчертавайки уникалната история и произхода на автомобила, предаде БГНЕС.