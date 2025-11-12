М арта Вачкова „говори“ с баща си Григор Вачков при откриване на пейката с него, Дончо Цончев и Парцалев преди няколко дни.

„Седнах на пейката, снимах се с толкова много хора, толкова много цветя, толкова много радост, разговаряхме си, спомняхме си за тях. Беше много вълнуващ ден за мен и за майка ми“ - призна тя пред „Телеграф“.

Идея

Скулпторът Борис Борисов, както писа „Телеграф“, е направил в град Левски композицията „Земляците“. Там Георги Парцалев седи на пейката, Григор Вачков е прав и се е хванал за облегалката, а срещу тях е Дончо Цончев. Тримата все едно спорят оживено за нещо.





Марта Вачкова поясни: „На мен ми се вижда много добра идеята тези хора, които не са вече тук, на тази земя, но са от този край, да се съберат на площада на града“. Тя продължи: „Композицията е един разговор, общуват помежду си - така беше и в живота“.

Стотинка

Марта разказа още за идеята: „Направена е с толкова обич, без нито една стотинка от държавата. Целият град, почитатели и приятели на града са дарили пари да се случи тази скулптурна композиция. Аз съм благодарна на всеки един човек, който е участвал в това, защото това е поддържане на паметта за едни прекрасни, велики българи и така се прави, така трябва да бъде“.

Георги П. Димитров