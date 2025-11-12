О тдавна забравен скандал с голи снимки се появи отново, за да захапе Брад Пит , разкрива Radar Online.

Любимецът на милиони жени е ужасен от разкритията, че жаден за пари извратен човек продава горещите, почти 30-годишни снимки за зашеметяващите 450 000 долара, разкри холивудски източник, близък до актьора.

Според информациите, носителят на „Оскар“ е бил заснет гол, заедно с тогавашната си приятелка Гуинет Полтроу. „Брад е ужасен. Снимките бяха посегателство върху личния живот и това, което трябваше да бъде забавно и лично време с Гуинет, се превърна в мръсен спектакъл за публиката“, каза източник пред Radar Online.

Миналият месец жител на американския щат Мичиган разкри, че притежава единствения брой на списание Playgirl от 1997 г. с шестстраничен разгръщащ се материал, на който тогава 31-годишният Пит и красавицата от „Влюбеният Шекспир“ се наслаждават на романтично 10-дневно бягство на екзотичен карибски остров.

Снимките, направени от фотограф, скрит в храстите, показват бившата двойка, която се целува страстно. В един секси кадър, Пит игриво докосва голото дупе на Полтроу, докато е на балкона на хотелската им стая, струваща 1500 долара на вечер. Други снимки показват как голият жребец подскача из терасата, чете, седи на масата за закуска, извива тялото си като танцьор на пилон и стиска зърната си.

През 1997 г. Пит завежда дело във Висшия съд на Лос Анджелис и получава съдебна забрана, принуждаваща издателите на Playgirl да изтеглят от пазара всеки августовски брой с крещящото заглавие „Брад Пит гол!“ – въпреки че списанието вече е било разпратено по пощата на абонатите и е било разпродадено от вестникарските будки.