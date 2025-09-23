В ъпреки че са минали четири десетилетия, откакто за първи път изигра Рамбо, Силвестър Сталоун е готов да повтори емблематичната роля, използвайки изкуствен интелект.

В подкаста Bingeworthy на The Playlist 79-годишният актьор обясни, че е предложил завръщане към филмовия франчайз. Вместо обаче да продължи след събитията от „Рамбо: Последна кръв“ от 2019 г., Сталоун искал да участва в предистория, в която Джон Рамбо на 18 години ще използва технология за подмладяване.

Съмнения

„Всички си мислеха, че съм луд“, каза той за предложението си. „Изкуственият интелект е достатъчно напреднал, за да го покаже в Сайгон, на 18 години, използвайки по същество същия образ. Така че не е чак толкова голям скок“, каза той.

Въпреки че самият той искаше да повтори ролята, според сведенията Ноа Сентинео ще играе героя в предистория.



Относно възможността някой друг да поеме една от ролите му, Сталоун предупреди, че е изключително трудно да се поеме герой, който вече е утвърден, както направи той, когато участва в римейка на „Вземи Картър“ от 2000 г.



„Много, много е трудно. Той може да се справи чудесно, но трябва да преодолее това препятствие, защото аз преминах през това с „Вземи Картър“. Всички обичат оригинала и винаги се бориш с тези предразсъдъци“, каза той.

Сценарий

Сценарият е написан от Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани, амбициозната продукция ще бъде предистория на емблематичния филм от 1982 г. „Първа кръв“. Сюжетът му е секретен, но действието ще се развива по време на войната във Виетнам.

Като един от най-емблематичните екшън герои на големия екран, образът на Рамбо е създаден от Дейвид Морел за книгата му „Първа кръв“. В оригиналния филм от 1982 г. Сталоун играе ветеран от Специалните сили, който се бунтува срещу враждебността на шерифа и полицията в малък град в щата Вашингтон. Петте филма от поредицата са събрали над 800 милиона долара в световен мащаб. Най-новото допълнение, филмът от 2019 г. „Рамбо: Последна кръв“, продуциран от Millennium и Balboa, донесе 92 милиона долара в боксофиса.