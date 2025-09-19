В неочакван ход руският президент Владимир Путин е изпратил бившия главен редактор на Playboy Русия, Владимир Ляпоров (48 г.), да се сражава на фронта в Украйна – твърди RadarOnline, цитирайки руски и западни източници. Ляпоров е подписал договор с руското министерство на отбраната, за да избегне затвор по обвинения във финансови измами.

Според държавната агенция ТАСС срещу него е имало дело за присвояване, след като е бил обвинен, че ръководи пирамидална схема, ощетила осем души с над 600 000 долара. Властите са замразили над 30 млн. рубли (около 357 000 долара) по сметките му и са му наложили забрана за пътуване. Макар да е признал вина по едно от обвиненията, по-късно е оттеглил показанията си.

Случаят срещу Ляпоров, който можеше да му донесе до 10 години затвор, е бил прекратен, след като той се е съгласил да воюва в Украйна. Това не е първият път, когато Путин привлича спорни фигури и дори криминално проявени лица, за да попълни редиците на армията след тежки загуби. По-рано Кремъл бе критикуван за това, че е набирал и футболисти като парашутисти.

Ситуацията ескалира на фона на нарастващо напрежение с НАТО. Полша наскоро повиши тревога заради възможна въздушна заплаха, след като свали десетки руски дронове. Междувременно пропагандаторът на Кремъл Владимир Соловьов разду слухове за „ядрена опасност“ от френски бойни самолети в Полша, а говорителят Дмитрий Песков заяви, че действията на НАТО показват, че алиансът вече „де факто е във война“ с Русия.

Решението да се изпрати скандалният Ляпоров на фронта добавя още масло в огъня на страховете от ескалация и показва отчаянието на Кремъл в продължаващия конфликт.