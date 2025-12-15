С ър Клиф Ричард изпрати съобщение до крал Чарлз, след като разкри, че се лекува от рак на простатата . 85-годишният певец обяви диагнозата си в предаването „ Добро утро, Великобритания“ , заявявайки, че ракът му „в момента е изчезнал“ след лечението.

В интервюто си с Дермот Мърнаган, той каза, че иска да се присъедини към краля в усилията му за повишаване на осведомеността относно програмите за скрининг. „През годините съм участвал в много благотворителни организации и ако кралят е готов да го финансира от наша страна, сигурен съм, че много хора, със сигурност бих се присъединил към него“, каза той.

„Ако Кралят слуша, мисля, че повечето от нас биха казали: „Да – на разположение сме.“ Изпълнителят на Mistletoe and Wine сподели, че е чул диагнозата, след като здравето му е било проверено за застраховка преди концертно турне в Австралия и Нова Зеландия.

„Откриха, че имам рак на простатата. Добрият късмет беше, че не беше много стар, а другото нещо е, че не е метастазирал. Нищо не се беше преместило в костите или нещо подобно. Ракът в момента го няма. Не знам дали ще се върне. Не можем да кажем такива неща, но съм убеден, че трябва да отидем там, да се изследваме, да се прегледаме“, каза той.