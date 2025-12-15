З апочна операцията по изтеглянето на танкера „Кайрос“ от плитчините край Ахтопол до специална позиция до бургаското пристанище.

В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви. Дотук се стигна, след като плавателният съд престоя 10 дни преди да получи захранване, за да активира системите си за вдигане на котва.

Тази сутрин при „Кайрос“ пристигнаха три влекача от Бургас, които започнаха тегленото на 276-метровия кораб в 9:45 ч. Той плава под гамбийски флаг, сочен е за част от сенчестия флот на Русия и е един от двата плавателни съда, ударени от украински дронове край бреговете на Турция.

Държавата не знае чий е танкерът!

♬ original sound - Телеграф @telegraf_official 🚨 Танкерът край Ахтопол! 🚨 Държавата няма идея кой е собственикът и кой е застрахователят на ударения от дронове танкер. Домъкнат от турски влекач… и изоставен в наши води. 🇧🇬 Агентът у нас: „Не мога да кажа кой е собственикът.“ Всичко било тайна. 🕵️‍♂️ Корабът – тежко увреден. ⚠️ През това време България вече плаща: 🚁 хеликоптери 🛟 проверки 🛳️ буксировка А ако застраховката е… 5 юана? 💸 Експертите са категорични: Рисковете растат всеки ден. А ако потъне? Ако има щети? Кой ще плаща? ❓ #Ахтопол

Операцията на “Морска администрация” върви по план и е изпълнявана от ангажираните екипи от пристанищата на Варна и Бургас.

“Кайрос” ще пристигне на предварително избраната точка край бургаския залив късно тази вечер.

Кап. Христо Папукчиев пред „Телеграф“: Teчове на гориво, ако танкерът не се махне

Операцията ще продължи цял ден, защото процедурата е бавна. От “Морска администрация” заявиха, че това е рутинна морска операция, извършвана многократно, но не и на този кораб.

