Заедно ли са Никола Цолов и Крисия?

Звездата на българския моторен спорт Никола Цолов и младата певица Крисия предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи, след като се появиха в общо стори от Испания.

Кадърът е заснет в Алсира, близо до Валенсия, където Никола живее и тренира. На снимката се виждат отраженията на двамата във фитнес зала, очевидно по време на съвместна тренировка.

Никола Цолов и Крисия

И двамата са свободни в личен план – Крисия не е обвързана, а Никола от известно време е разделен с испанката Валерия Суарес. Това допълнително подхрани слуховете, че именно в Испания може да е пламнала нова симпатия.

Засега нито певицата, нито пилотът са коментирали отношенията си, но общите им публикации определено не са останали незабелязани.

