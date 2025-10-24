Истински ужас в Лондон! Колумбийски порноактьор уби двама гей мъже и изхвърли разчленените им тела в куфари на прочутия Клифтънски висящ мост в Бристол!

35-годишният Йостин Андрес Москера, баща на две деца и порно звезда, живял при двойката — Алберто Алфонсо (62 г.) и Пол Лонгуърт (71 г.), когато решил да ги убие по брутален и ужасяващ начин.

След зверствата, Москера обезглавил телата и ги натъпкал в два куфара, които наел нищо неподозиращ шофьор да закара до Бристол. Там, посред нощ, се опитал да се отърве от останките, но бил забелязан от минувач и избягал.

Следи по багажа обаче отвели полицията право до дома на жертвите в лондонския квартал Шепърдс Буш, на 185 километра разстояние.

УЖАСИТЕ, РАЗКРИТИ В СЪДА

В съдебната зала се разкрива истинска кървава касапница, заснета от камери в спалнята на Алфонсо. На видеото се вижда как Москера повтарящо го намушква с нож, докато пее и танцува над тялото му, питайки го:

„Харесва ли ти това?“

Преди това убиецът нападнал партньора му с чук и скрил тялото под леглото.

Порнозвезда уби двама и скри телата им!

Докато първата жертва още била жива, Москера търсел в YouTube и Google как да убие човек с удар в главата и колко време отнема разлагането на труп.

Само минути след убийството, той влязъл в банковите сметки на жертвата и опитал да прехвърли £4,000 в собствената си сметка, а после теглил пари от банкомати.

Полицията по-късно открила главите на двамата мъже във фризер в апартамента им.

ДОЖИВОТ ЗАД РЕШЕТКИТЕ

Съдът в Уулуич осъди Москера на две доживотни присъди, като трябва да излежи минимум 42 години преди да поиска освобождаване.

Съдия Бенатан го нарече „предумишлен и напълно зъл убиец“, добавяйки:

„Беше тяхната трагедия, че ти, Йостин Москера, влезе в живота им.“

Като ако това не беше достатъчно, по време на разследването се установило, че на лаптопа му има хиляди детски порнографски файлове – включително с деца на възраст едва две години!

За този престъпление той получи още 16 месеца затвор, които ще бъдат излежани заедно с доживотната присъда.

Москера бе заловен на гарата в Бристол Темпъл Мийдс, след като избягал от моста, а следствието го нарече един от най-ужасяващите случаи на убийство във Великобритания през последните години.