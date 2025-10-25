Л егендата на ЦСКА Аспарух Никодимов коментира пред „Мач Телеграф“ победата на „червените“ с 1:0 над Добруджа в Добрич. Той е разкри и очакванията си за предстоящата среща с Берое.

„Време беше ЦСКА да се поздрави с успех. Да, определено той не дойде лесно, но най-важна е победата. След време никой няма да помни, че трите точки сме ги взели трудно. Ще помним, че сме ги взели. Това е най-важното. Да, има определено какво още да се желае от играта, но всичко ще се нареди с времето Със сигурност имаше и голямо напрежение в играчите предвид факта, че имаха само един успех до този момент в шампионата. Това малко или много се отразява. Сега се надявам вече нещата да се подобряват с всеки следващ мач. Според мен, когато се натрупат няколко победи, нещата ще потръгнат. Ще се вдигне самочувствието и ще се подобри настроението в отбора. И това е нормално да се случи, ако има добри резултати. Според мен по-голямата част от сегашните играчи на ЦСКА не са играли в отбор, който има толкова горещи фенове.

Това се отразява в някои момент. Всички знаем, че феновете на ЦСКА са много темпераментни и винаги искат отбора да бъде на върха. Мисля, че е редно и футболистите да дават всичко от себе си във всяко едно занимание. До края на сезона има още много мачове", добави легендата. "Собствениците наливат голяма сума пари в ЦСКА и ще е добре играчите да им се отблагодарят и на тях. Сега предстои труден мач и срещу Берое. Мисля, че ще успеем да ги победим. Освен това срещата е в София, а това е предимство за ЦСКА. Трябва да са концентрирани и мотивирани. Срещу Берое не се играе лесно. Да, често ЦСКА печели срещу този отбор, но понякога са се случвали и изненади. Не бива да има никакво подценяване, за да се стигне до един изразителен успех и футболистите да зарадват феновете“, заяви Никодимов.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

