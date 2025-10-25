Намираме се в годината на елегантната, загадъчна и непредвидима Дървена змия – търпелива и прецизна, щедра и интелигентна, но и доста сериозен противник и стратег. Кабалистът Ели Маринова изчисли, че съуправител на периода 21 октомври - 20 ноември ще е жизнерадостният, честен, стилен и трудолюбив Петел. Той обаче в неприятния си вариант понякога става нетактичен и твърде напорист и гласовит. Затова източната астрология съветва: Поставете си малки, реалистични цели, вместо да се стремите към „голям скок“ веднага. Когато усетите изблик на ентусиазъм, направете пауза, помислете: Дали това решение ми служи дългосрочно? И бъдете открити за съвети – понякога външен поглед помага да избегнете капаните на собствената ви амбиция.

Тандем

„С каквото и да се захванат, за добро или не, Змията и Петелът винаги намират общ език, постигат разбирателство и действат в тандем. Затова идните седмици могат да се очакват добри развития в сферите на приятелство, любов, в професионалните отношения, шопинга с цел смяна на стила или имиджа“, казва експертката. А нека не забравяме, че през идния ноември започват и т.нар. Черни петъци с намаленията в магазините. Те ще стартират именно под знака на Петела, който ще разгласява доста шумно и успешно рекламите им. А и енергиите, които той олицетворява, ще стимулират мнозина към шопинг. В същото време изнервените ситуации в личен и обществен план ще бъдат смекчени с доза емпатия от елемента на годината – Дърво.

Турбуленции

„Все пак в обществено-политически план ще има непредвидими по време и място турбуленции - прогнозира още Маринова. Можем да очакваме проблеми в политиката, финансите и социалната сфера, а опитите за вземане на добри и работещи решения било в София или в страната, които да доведат до справяне с кризи, ще бъдат саботирани по един или друг начин. В един момент можем да отбележим успокояване на страстите и финансовите пазари, но в следващия да се случи някакъв колапс и скандали. Това бурно и наситено с динамика и напрежение време може да провокира всички“, предупреждава столичната влъхва. А ето и нейната източна прогноза за идния месец.

Плъхът напредва

(хората, родени през годините: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

От една страна Плъхът ще има и късмет, и възможност за напредък и постигане на целите, използвайки полезни връзки и познанства. Но от друга има опасност, поддавайки се на някакъв неразумен импулс, да постави на риск нещо важно, постигнато досега. За да си спести проблемите, ще е добре да се постарае да не разгласява на всеослушание намеренията и плановете си, да овладява своята импулсивност, да прави компромиси, когато това се налага. Идните 4 седмици някои Плъхове ще потърсят нови идеи и нови начини за постигане на целите, други ще се отправят на някакво духовно пътешествие, а трети ще предпочетат забавленията пред сериозната работа.

Личен живот. И тук Плъхът ще е на двете крайности – отговорен и грижовен или безотговорен и егоистично настроен.

Здраве. Ще е добре представителите на този източен знак да внимават за състоянието на нервите си.

Щастлив период за Бика

(хората, родени през годините: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Бикът може да очаква добро развитие на делата си, още повече че той сега е част от т.нар. щастлив есенен тригон заедно с управителите на лунния месец - Змия и Петел. Затова той ще бъде сякаш по-гъвкав и комуникативен. Мнозина ще имат възможност да поставят ново и обещаващо начало в работата си, да се изявят като добри и разумни лидери. Но за да се случи всичко това, Бикът трябва да запази хладнокръвие в по-предизвикателните ситуации. Ако не успее да овладее положението, очаква го дълготраен конфликт с неприятен завършек.

Личен живот. Въпреки напрежението на работа Бикът ще успее да организира перфектно свободното си време и да го прекара чудесно, ще се радва на споделени щастливи мигове.

Здраве. Благодарение на по-здравословния си начин на живот Бикът ще се радва на добро здраве.

Интриги дебнат Тигъра

(хората, родени през годините: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

За Тигъра времето ще е динамично с неочаквани обрати и предизвикателства в сферите на здравето, взаимоотношенията и финансите. Затова на мнозина от знака ще им е трудно да управляват ситуациите, в които попадат, но това в никакъв случай няма да ги обезкуражи, напротив, ще ги мотивира да се борят за постигане целите си. Ако Тигърът успее да овладее импулсивността си, не се поддава на провокации и интриганти, и не разпилява силите си в започване на няколко неща наведнъж, ще успее не само да се справи с всяко предизвикателство, но и да отчете сериозен напредък. Очаквайте подкрепа от висшестоящи в професионалната сфера.

Личен живот. Свободните представители на знака ще имат възможност за интересни и зареждащи приключения, дори шанса да срещнат някой специален. Обвързаните е добре да са по-толерантни и търпеливи с близките си.

Здраве. Избягвайте рисковете. Разходки сред природата ще ви заредят.

Приятел помага на Заека

(хората, родени през годините: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Макар и често непредвидимо, времето ще е по-скоро добро за Заека. За да постигне набелязаните цели, той ще може да разчита на нечия приятелска подкрепа, особено ако помоли за помощ по подходящ начин. Така ще има възможност да стартира свой проект, който е замислил и подготвил грижливо отдавна. За да се случат нещата по най-добрия начин, е необходимо Заекът да вярва в себе си, в своите преценки, знания и опит и да не позволява да бъде обезкуражаван.

Личен живот. Романтичният, сантиментален, обаятелен и сексапилен Заек ще се радва на чудесно прекарано свободно време в компанията на любими хора.

Здраве. Но да не пренебрегва дори дребни сигнали за здравословно неразположение.

Драконът с добри резултати

(хората, родени през годините: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Периодът ще е добър за Дракона. През него той ще може да разчита на сътрудници и помощници за подготовката и развиването на важен проект. Освен това там, където в миналото има изградена стабилна основа, нещата ще се развиват без особени усилия и ще дават добри резултати. Но все пак ще е добре Драконът да се подготви за поне едно изненадващо предизвикателство, когато ще се наложи да запази хладнокръвие, вместо да действа по импулс.

Личен живот. Възможно е Драконът да се почувства сантиментален и носталгичен, връщайки се към стари щастливи спомени.

Здраве. Ако избягват крайностите, представителите на този мощен източен знак ще се радват на добра хармония по отношение на физика и душевност.

Змията гони високи цели

(хората, родени през годините: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Идните дни ще са по-скоро добри за Змията. Благодарение на мъдростта, опита и перфекционизма си тя ще постига повечето от целите си без особени усилия, а когато се наложи, ще успява да преобърне всяка трудна и напрегната ситуация в своя полза и дори да извлече добър дивидент от нея. Но има опасност някои от представителите на знака, водени от прекомерна амбиция, да си поставят твърде трудна цел и в крайна сметка да успеят да постигнат само нещо второстепенно и незначително.

Личен живот. Ако Змията не е твърде взискателна и капризна, всичко ще е като по ноти.

Здраве. Да се пази от стрес и преумора, да не прекалява с нощния живот.

Флирт обърква Коня

(хората, родени през годините: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Идните седмици ще са доста благодатни за Коня, защото той ще се радва на чудесните плодове от труда си, който неуморно е полагал досега. Конят ще си постави и нови задачи, ще се устреми към нови цели, а когато срещне спънки и пречки по пътя си, ще се справя лесно с тях, особено ако успее да обуздае нетърпението и сприхавостта си. Някои Коне ще постигат творчески успехи, а други ще се отдадат на усъвършенстване и надграждане на квалификацията и уменията си, а трети просто ще работят здраво.

Личен живот. Свободните Коне ще флиртуват на воля, само да не прекалят, за да не се главозамаят. Ще е добре обвързаните да се постараят да освежат отношенията си.

Здраве. Ще е добре да внимават за травми.

Козата прави реформи

(хората, родени през годините: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Периодът ще е благоприятен и за Козата. През него тя ще се докаже като новатор и реформатор, като добър организатор и лидер. Само да не се самозабравя, защото тогава има опасност да допусне сериозна грешка с дълготрайни последици. Някои от представителите на знака ще направят дългосрочна инвестиция, други ще се посветят на някакво ново обучение, а трети ще се захванат с творчески занимания или преподаване на ученици, деца или внуци.

Личен живот. Независимо дали е склонна или не, Козата ще организира или ще участва във важно семейно или приятелско мероприятие.

Здраве. Да внимава за подранили сезонни вирусни инфекции.

Интересни дни за Маймуната

(хората, родени през годините: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Този отрязък от есента ще е много интересен за Маймуната. През него тя ще успее лесно и бързо да постигне напредък в област, където отдавна се е опитвала да пробие. Предизвикателствата, които се изправят на пътя й, ще я мотивират да се справя, без да прави компромиси и без да се страхува от нечие недоволство. Някои Маймуни сега ще трябва да доказват сръчността на ръцете си, други гъвкавостта и бързината на ума си, а трети ще потърсят спокойно кътче, където да се отдадат на творчество и размисъл.

Личен живот. Всеки стремеж към постигане на спокойствие и хармония в отношенията с близките ще се увенчае със сигурен успех.

Здраве. Възможно е да се появи някакъв проблем със сетивата.

Късметът е с Петела

(хората, родени през годините: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Петелът ще има възможност за постигане на успехи в повечето от начинанията си благодарение и на собствените си усилия, и на известна доза късмет. През този период често ще му се налага да работи в екип и да намира разбирателство с околните, което няма да е много лесно. Проблемът е, че Петелът предпочита да върши делата си според личните си разбирания, воден от своя богат опит, и трудно приема съвети и напътствия, а още по-трудно понася забележки и критика. Тогава той може да си покаже в лошата си светлина – капризен, обидчив и доста нетактичен. Ако поработи над себе си и поведенческите модели, ще има доста благодатни дни.

Личен живот. На Петела ще му се налага да прекарва повече време у дома и ако е по-толерантен, тактичен и тих, времето ще е щастливо и плодотворно.

Здраве. Ако не драматизира някакво дребно неразположение, при Петела всичко ще е наред.

Кучето тръгва на път

(хората, родени през годините: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Кучето ще се труди усърдно и отговорно в екип и съгласие с околните си и благодарение на положените усилия ще получи някакво поощрение или поне едно приятелско потупване по рамото. Но периодът няма да е съвсем лесен. Възможно е да му се наложи да се бори за правата и изгодата си, да отстоява мненията и вижданията си, да влиза в спорове и дискусии, които, ако не внимава, може да се превърнат в караници и скандали. При някои от знака се задава пътуване по работа или за удоволствие.

Личен живот. Въпреки напрежението Кучето ще се радва на привързаност и любов у дома.

Здраве. Ще е добре да внимава за емоционалното си равновесие.

Глиганът намира изход

(хората, родени през годините: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Периодът ще е противоречив за Глигана. От една страна той ще успее да извоюва победа, да постигне важна за него цел, а от друга има опасност в един момент да се окаже на погрешното място в погрешното време и в неподходяща компания. Тогава той може да бъде принуден да направи нещо, което е в разрез със собствените му разбирания. Но въпреки всичко Глиганът ще успее да намери верния изход.

Личен живот. Глиганът ще получи утеха, разбиране и отзивчивост от близките си и дори ще се радва на звездни мигове с любим човек у нас или зад граница.

Здраве. Да внимава с количеството и качеството на храната и напитките.

Любомир Старидолски