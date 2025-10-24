„Малин е най-верният типаж за Бае Славе. И като характер, и като темперамент, и въобще като излъчване. Христо Петков пък ми е талисман“, сподели пред екип на „Телеграф“ режисьорът Виктор Божинов от снимачната площадка на филма „Чамкория“.

Процесът по екранизацията на едноименния роман на Милен Русков започна миналата неделя в центъра на София, а през последните дни се пренесе в Боровец.

Виктор Божинов на снимачната площадка

Етап

Първият етап от снимките приключва днес и ще продължи напролет. „Чамкория е символ на изчезналата България. Всеки знае какво е Чамкория и същевременно я няма никъде. Така е и с България от времето между двете световни войни.

И в единия, и в другия случай е оцеляло името, мястото, останали са много следи, но все пак това нещо го няма, изчезнало е. Хем е тук, хем го няма. Чамкория е такова нещо“, споделя Виктор Божинов.

Той разкри и любопитна подробност за дружбата му с Малин Кръстев и категорично посочи, че е най-добрият избор за главната роля. „Малин точно преди 30 години съм го снимал като шофьор на такси в една курсова работа. Тия дни имаме юбилей на практика.

Малин Кръстев

Темпераментът му носи епохата, носи драмата на тия години и на този герой“. За ролята на Джина също е категоричен, че образът подхожда много добре на Христо Петков, с когото работиха заедно и във „Възвишение“.

„Христо е изключителен актьор - провокативен, необятен като присъствие в кадър. А Джина е точно такъв. Той е анархист. Лесно е да го определим като лошия, но той е странна смесица между човек, който вярва в идеите на анархията, и в същото време е романтик.

Любува се на природата, приятно му е да бъде сред природата. Ицо носи характеристиката на героя“.

Виктор сподели, че Йордан Ръсин играе специална роля, която няма да издава сега. Пламен Манасиев пък влиза в ролята на инж. Цветков.

Христо Петков

Дами

„Телеграф“ разговаря на място в стария център на Чамкория с двете дами, които влизат в образите на веселите госпожици Мици и Греци. „Двете момичета – Мици и Греци, легендарните образи от романа, са Изабела Иванова и Мадлен Чайлева.

Изабела Иванова и Мадлен Чайлева като госпожици Мици и Греци

Две приятелки, които отиват в Чамкория, защото Мици има любовна афера с ротмистъра, а Греци е тръгнала с нея за кураж.

Те през целия разказ пътуват с Бае Славе. През техните диалози и преживяване показваме какъв е духът на времето, т.е. те са красиви, млади, нахъсани за живот“.

„Мици и Греци искат да са модерни момичета. Те са приятелки, почти като сестри, изключително сладки, кокетни, забавни, лъчезарни момичета“, разказа Мадлен, а Изабел я допълни: „Но са и много наивни. В госпожица Мици има някакъв свян, по-притеснителна е, докато госпожица Греци е по-опасна“. „Госпожица Греци има палав поглед, който от време на време използва и хвърля насам-натам.

Това са две момичета, които изключително много обичат Бае Славе.

На финала им е много мъчно, че ще се разделят с него за една зима“, споделя още Мадлен, а колежката й Изабел казва: „Техният път е много весел. Усетихме го още веднага, особено на третия ден, като снимахме с дрон. По едно време всички започнахме много да се смеем“.

За финал Чайлева издаде: „Има едно много хубаво нещо в книгата, и то е, че госпожица Мици и госпожица Греци ги събира общият интерес. Мици отива да види ротмистъра, най-близкия до царя, а госпожица Греци си търси такъв мъж. Не искаме да приключва нашият път до Чамкория. Не искаме да сваляме и нашите костюми, искаме да си останем така в това хубаво, направено с много любов преживяване“.

Ретро

Омнибусът на Бае Славе е самостоятелен персонаж в Чамкория и неговата автентичност не подлежи на никакво съмнение. Виктор Божинов издаде, че за целта със съдействието на „Мото-Пфое“ на основата на истински автомобил „Форд Модел ТТ“ от 1926 г. се изгради пътническо ремарке, което побира 11 “пасажера плюс шЕфьор”.

форд

Повече за ретроавтомобилте в лентата можете да прочетете следващата седмица в „Телеграф“. Любопитна е и новата технология, която екипът използва за някои от кадрите. „Снимаме с нова технология, големите телевизионни продукции и игрални филми се снимат по този начин. Помага ни да се движим заедно с омнибуса, но всъщност да седим на едно място.

Цялата сложност на една филмова продукция да снимаме по време на движението – да отцепваме път, с една платформа да се придвижваме... се избягва. Ние сме на топло, закрито, можем да управляваме фона и фокусът ни да е върху кадрите, актьорите, героите и това, което се случва между тях.

Ние сме първата българска филмова продукция, която снима тук. Благодарен съм на компания Ten Dots и Иван Градинаров, който ни даде възможност да използваме тази техника.

Дай боже бюджетите ни да започнат да позволяват и други филми да се снимат тук. Това е актуалната киноиндустрия в момента“, каза още Божинов и загатна, че авторът на романа Милен Русков е бил на снимачната площадка още на първия снимачен ден.

авторът на историята Милен Русков

„Беше много впечатлен. Много ми беше интересно човекът, който е измислил героите и ситуациите, как вижда това как се реализира на екран. Как придобива плът и образ. Беше изключително впечатлен. Аз му благодаря за доверието“.

Екатерина Томова