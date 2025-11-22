М егазвездата на фолка Ивана е изпуснала самолета от Лондон за София, разкри пред „Телеграф“ самата тя. След концерта в английската столица певицата и екипът й от 8 души са пристигнали на летището буквално минути преди да излети машината.

Ръкавици

„Често ми се случва това вече... Мисля си, че Лондон явно не иска да ме пуска“, смее се Ивана. Тя признава, че рециталът й във Великобритания е един от най-хубавите, които е имала. „Взривихме Лондон! Много яка вечер! Перфектна организация“, доволна е певицата на народа. „Прибрахме се на другия ден, но така ми остана време да обиколя още няколко бутици и молове. Намерих един много хубав магазин, от който си взех дантелени ръкавици, коланчета, въобще аксесоари за вечерните ми тоалети“, добави звездата. Тя е посетила и най-скъпия световен магазин „Хародс“, но дали си е купила нещо от него, ще разберат съвсем скоро последователите й в социалните мрежи.

Коледа

Тя вече качи един клип от музикалните си изпълнения и написа: „Споделям ви малка част от прекрасната ни вечер в Selby Centre, Лондон. Българи, зажаднели за дома си, за близките си, за музиката ни! Усмихнати, но и леко тъжни, чакайки Коледа, за да се завърнат за малко у дома! Благодаря на всички гости, с които празнувахме!

Благодаря на NB Global Entertainment и Unikat-2 Bulgarian Restaurant 2 за перфектната организация! От посрещането на летището, през звука и сцената, през дневните забавления, до изпращането ни за България и gate closed, но затова ще ви разкажа по-късно“. За изтървания полет тя вече разказа пред „Телеграф“.

Лео Богдановски