Д ванадесетият студиен албум The Life of a Showgirl на певицата Тейлър Суифт сътвори история.

Продадени са рекордните 4 милиона копия през първата седмица на музикалния пазар.

По данни Luminate в САЩ са продадени 4,002 милиона еквивалентни единици, включващи физически албуми и стрийминг. Така The Life of a Showgirl става албумът с най-големи продажби през първата седмица в съвременната музикална история.

С това Суифт подобрява досегашния рекорд на Адел, поставен от албума й "25", от който през първата седмица на музикалния пазар в САЩ през 2015 г. бяха продадени 3,378 милиона копия.

Чаровната блондинка издаде албума The Life of a Showgirl на 3 октомври.

Тейлър Суифт също така става соловата изпълнителка с най-много албуми, оглавявали седмичната класация Билборд 200 - 15. Досега тя си поделяше първенството с рапърите Дрейк и Джей-Зи, които имат по 14 албума, начело в чарта.

Първенци по този показател са "Бийтълс" с 19 албума, достигали първото място в Билборд 200.

Според Luminate The Life of a Showgirl е счупил рекорда и за най-много продадени копия на винил за една седмица в САЩ - 1,2 милиона през първия ден.

Предишният рекордьор беше The Tortured Poets Department, от който през първата седмица бяха продадени 859 000 копия на винил.

Източник: БТА