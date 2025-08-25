С кандалната партньорка на педофила Джефри Епстийн, Гилейн Максуел, е направила скандално твърдение по време на скорошно изслушване.

Според Максуел, която в момента е в затвора, излежавайки 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, Епстийн е искал да се срещне с принцеса Даяна.

Твърдението на Максуел идва на фона на опитите ѝ да поиска помилване от президента Доналд Тръмп , а думите ѝ предизвикват буря от спекулации. Тя твърди, че преди връзката им Епстийн вече е имал солидни приятелства в Лондон с „някои наистина изискани хора“, включително близък довереник на Даяна.

Осъдената трафикантка на хора за сексуална експлоатация твърди, че жена на име Роза Монктън, която е била отг обкръжението на Даяна, е помагала на Епстийн: „Казваше се Роза Монктън. А съпругът на Роза, Доминик Лоусън, е известен журналист“. Известно е, че Монктън е била един от най-близките приятели на Даяна, предава Daily Mail.

По време на напрегнатия разговор Максуел продължи: „Не знам дали е седял на една маса с Даяна или се е срещнал с Даяна. Не знам, но това, струва ми се, беше организирано от Роза“.

Критиците поставят под въпрос времевата рамка на твърденията ѝ, тъй като тя изглежда се позовава на събития, за които вярва, че са се случили в началото на 2000-те, дълго след трагичната смърт на Даяна в автомобилна катастрофа на 31 август 1997 г.

Интервюто, което привлече вниманието на медиите, беше предизвикано от публикуването на преписите от Министерството на правосъдието на САЩ, където се твърди, че Епстийн не е имал педофилски списък с клиенти. От години се твърди, че покойният финансист е доставял непълнолетни момичета на редица известни личности и политици.