А ктьорът от „Танцуващият с вълци“ Греъм Грийн почина на 73-годишна възраст след продължително боледуване.

Известният актьор, номиниран за наградата „Оскар“ за най-добър поддържащ актьор за ролята си на „Ритащата птица“ в епичния филм с Кевин Костнър от 1990 г. , е издъхнал в болница в Торонто в понеделник. Неговият представител каза пред „Daily Mail“: „Той беше велик човек с морал, етика и характер и ще ни липсва вечно“.

Грийн беше известен като актьорски пионер, който повиши популярността на актьорите от коренното население в Холивуд. Той е надживян от съпругата си Хилари Блекмор, за която се жени през 1990 г., дъщеря си Лили Лазард-Грийн и внука си Тало.

Graham Greene has sadly passed away at the age of 73. pic.twitter.com/AQdfLXwBZW — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2025

Грийн, който е от коренното население на Онейда и канадски произход, е роден в резервата „Шестте нации“ в Онтарио и е работил като заварчик, чертожник и стоманодобивен работник, преди да се занимава с актьорско майсторство.

Телевизионният му дебют е в епизод на „Великият детектив“ през 1979 г., последван от филмовия му дебют през 1983 г. в „Да тичаш смело“.

Той доби световна слава с „Танцуващия с вълци“ в ролята на шамана. За превъплъщението си получава номинация за „Оскар“

През 1999 г. той играе осъдения на смърт Арлен Битърбък във филма „Зеленият път“, където си партнира с Том Ханкс и Майкъл Кларк Дънкан.

Другите му роли включват „Маверик“ (1994) с Мел Гибсън и Джоди Фостър, както и „Умирай трудно 3“ (1995) с Брус Уилис и „Играта на Моли“ (2017) на Арън Соркин с Джесика Частейн, Идрис Елба и Костнър.