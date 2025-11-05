В окалът на култовата порнофолк група „Черно фередже“ Голям Тошо си загуби телефона в панагюрското село Попинци, ожали се самият той.

Музикантът пусна обява с подробностите, че го издирва във фейсбук групата на населеното място.

Корен

„Здравейте хора от Попинци. Казвам се Тодор Чардаков, но повечето хора ме знаят като Голям Тошо от група „Черно фередже“. Вчера, 2 ноември, си изгубих телефона iPhone 14 Plus в началото на ул. „Димитър Благоев“. Върнах се след 10 минути там, където ми е паднал от джоба, но за съжаление не го намерих. Искрено моля този, който го е намерил, да намери начин да се свърже с мен“, написа певецът, като уточни, че телефонът му е много нужен поради информацията, която е в него. „Вярвам в честността на попинчани и съм горд, че коренът ми е от Попинци. Неслучайно си купих къща в Попинци и смятам там да заживея скоро. Бих бил щастлив, ако вярата ми се потвърди и телефонът се намери. Благодаря ви предварително, хора“, добави още Чардаков.

Развръзка

„Дано местните хора от долината на сърбежите да върнат телефона. Възможно е да е изпаднал около района на маслобойната“ и „Няма ли да стане през приложението find my iphone? Докато има iphone, така го намирах. Успех, дано се намери“, написаха в коментарите на публикацията му. „Телеграф“ потърси колегата на Фънки на номера, който беше оставил за връзка, за да проследи развитието на случая. Развръзката се оказа щастлива. „Още докато бяхме в селото, че вече не сме, се обади човекът, който го е намерил. Вече рядко се случва да срещнеш добри хора. Върна го веднага и, разбира се, че го почерпихме“, каза пред „Телеграф“ съпругата на Голям Тошо.

Барабанист

Само преди броени дни вокалистът пусна друга обява в социалните мрежи – че група „Черно фередже“ си търси барабанист. „Купонът е гарантиран, но се иска и работа, репетиции и т.н.“, заяви Чардаков, пускайки снимка от маса как вдигат наздравици с Фънки и Малък Тошо. „Вземете ме мен, мога да забия с дайрето“, предложи се първата дама на българския рок Милена Славова.

Лео Богдановски