П евецът Роби обяви първото си клубно турне, вдъхновен от напълно разпродадения му концерт на 22 октомври в София.

То носи името „Заедно завинаги“, информират от „Монте мюзик“.

Новата програма, подготвена специално за софийската публика, ще бъде представена и пред феновете в Бургас (7 ноември), Пловдив (8 ноември), Враца (14 ноември) и Стара Загора (29 ноември).

Гърба му на сцената в столицата ще пази съпругата му – барабанистката Пламена Николова, с която сключи брак това лято, както и музикантите Жеко Жеков (китара), Мартин Стоянов (бас китара) и Михаил Дончев (пиано).

„Литнах от вълнение, че ще случим първото ми клубно турне – „Заедно завинаги”. София се разпродаде месец преди датата, затова решихме да направим същото и в други градове“, казва артистът.

