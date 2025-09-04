П атрик Хемингуей, последното живо дете на носителя на Нобелова награда Ърнест Хемингуей и ключов пазител на наследството му, почина на 97-годишна възраст в Бозман, Монтана, съобщи неговият внук Патрик Хемингуей Адамс.
Патрик беше вторият от тримата сина на Ърнест Хемингуей. Вдъхновен от приключенския дух на баща си, той прекара голяма част от живота си в Африка, работейки като сафари водач, управител на дивечови паркове и по-късно като експерт по опазване на природата в Организацията на обединените нации в Танзания. Той беше дълбоко повлиян от историите на баща си и тяхната споделена страст към природата, отразени в публикуваната колекция „Скъпи татко: Писмата на Патрик и Ърнест Хемингуей“, разкриваща топлата взаимна обич и връзката, изградена чрез лов и риболов, съобщи Mathrubhumi.
Като изпълнител на литературното наследство на Хемингуей, Патрик изигра централна роля в издаването на няколко посмъртни творби на Ърнест Хемингуей, включително редакцията и съкращаването на незавършените африкански мемоари „Истина при първа светлина“. Той също така ръководеше нови издания на класики като „Сбогом на оръжията“ и „Подвижен празник“, добавяйки нови коментари и на моменти разширявайки марката „Хемингуей“ в търговски насоки чрез стоки и интелектуална собственост отвъд традиционните книги.
Въпреки трагичната история на семейство Хемингуей, включително самоубийствата на баща му Ърнест, дядо му Кларънс, както и тежките съдби и ранната смърт на няколко близки роднини, Патрик запази прагматична и горда връзка с името Хемингуей. Той остава в паметта като сложна личност – владеещ няколко езика, научно ориентиран, но същевременно страстно отдаден на изкуството и писането.
Патрик Хемингуей има два брака и оставя след себе си дъщеря – Мина Хемингуей. Последните си години прекара в Монтана, където продължаваше да управлява наследството на Хемингуей, да дава интервюта и да споделя спомени за своя легендарен баща.
С неговата смърт приключва директната наследствена линия на едно от най-емблематичните литературни семейства в Америка.
*Източник: БГНЕС