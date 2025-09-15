Д ейвид Вайцнер, холивудският продуцент, който стои зад филми като „Пришълецът“ и „Междузвездни войни“, почина . Той беше на 86 години. Тъжната новина беше съобщена от The Hollywood Reporter.

Според изданието, продуцентът е починал на 1 септември. Това се е случило в собствения му дом, разположен в Калабасас (Калифорния). Вайцнер започва кариерата си в Ню Йорк, но признанието му идва, докато работи в Лос Анджелис, където е продуцент на филма от 1969 г. „Създателите на филма“. Усилията му за популяризиране на филма след това печелят „Оскар“.

David Weitzner, Marketing Exec on ‘Star Wars,’ ‘E.T.’ and ‘This Is Spinal Tap,’ Dies at 86 https://t.co/CXpTrkEMBK — The Hollywood Reporter (@THR) September 11, 2025

Вайцнер е най-известен с времето си като вицепрезидент на 20th Century Fox през 70-те години на миналия век, където успешно ръководи рекламните кампании за някои от най-емблематичните филми на всички времена, включително „Пришълецът“ и „Междузвездни войни“.