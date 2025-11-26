Х оливуд трепери! След години на изгнание заради купищата обвинения в сексуално насилие, режисьорът Брет Ратнър се завръща триумфално – и то не с какво да е, а с дълго чакания „Час Пик 4“.

И кой стои зад възкръсването? Самият Доналд Тръмп.

Според източници от студията, президентът лично лобирал пред милиардера Лари Елисън – големият акционер в Paramount Skydance – да даде зелена светлина на проекта. И както изглежда, едно президентско обаждане е било напълно достатъчно: Paramount е осигурил финансиране и подписва сделка за разпространение с Warner Bros.

КИНО: Джеки Чан с новини за „Час пик 4“

Но това не е всичко. Скандалният режисьор вече е завършил и 40-милионен документален филм за… Мелания Тръмп. Случайност? Едва ли.

Първите три части на франчайза донесоха над 850 млн. долара, но години наред никое студио не искаше да работи с Ратнър. Досега.

ЩЕ СЕ ВЪРНАТ ЛИ ЗЛАТНИТЕ ВРЕМЕНА? Джон Войт с план за спасяване на Холивуд!

Сега, с благословията на Тръмп и подкрепата на неговите „специални холивудски посланици“ – Сталоун, Джон Войт и Мел Гибсън – завръщането изглежда сигурно.

ИЗМАМА В ХОЛИВУД: Режисьор ужили Netflix с 11 милиона

Критиците вече се подиграват: „Ако светът искаше ‘Час Пик 4’, щеше да го има отдавна“, пише The Guardian.