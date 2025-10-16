С ъс собствен портрет изненадаха големия ни певец Васил Найденов, видя „Телеграф“.

„Вече е закачен на видно място на стената вкъщи. Майстор дойде специално за това“, каза пред „Телеграф“ импресариото на легендата – Ивайло Манолов.

Рози

Картината е нарисувана от почитателка на изпълнителя на „Телефонна любов“. Фенката го е нарисувала по една от най-популярните снимки на Васил Найденов. Кадърът е направен преди няколко години, по време на снимките за музикалното шоу на NOVA „Х фактор“, в което звездата даваше съвети на младите изпълнители. По време на концерта във Велико Търново тя се е качила с голямото платно на сцената и му го е връчила лично заедно с букет от червени рози.

Грип

Концертът на Васко Кеца е бил в летния театър в старопрестолната столица в края на септември по покана на министерство на земеделието, като кулминация на Национален Био Фест, събрал най-добрите родни биопроизводители. „Аз не можах да отида на този концерт, че съм с грип. При Васко ходя само с маска, за да не го заразя, че трябва да пее. Слава Богу, той е здрав“, каза още Ивайло Манолов. „Невероятен подарък. Много е красив портретът, изработен и дарен с много обич и любов за любим изпълнител“, „Класа, грация и стил... това е Васко! Чудесна снимка! Колко доброта и човечност лъха от снимката! Бъди все така чаровен и много щастлив!“, коментират портрета почитателките му в социалните мрежи.

Лео Богдановски