П ървият на Балканския полуостров Музей на ютията отваря врати в Пловдив на 21 ноември, съобщиха от Регионалния етнографски музей (РЕМ) в града.

Новата експозиция ще бъде част от богатата колекция на музея.

Експозицията представя над 1200 експоната от цял свят, събирани в продължение на повече от четири десетилетия от покойния художник Димитър Добрев, който е направил дарение на музея.

Тя е разположена в къщата на Невена Атанасова на ул. „Съборна“ №20, в сърцето на Стария град.

Дълги години хобито на Добрев било да издирва и реставрира ютии. Случайно намерена на улицата стара ютия поставя началото на това занимание, което впоследствие се превръща в впечатляваща и уникална колекция, събирана с отдаденост и грижа близо четиридесет години. Откриването на музей била мечтата на живота му, посочват от РЕМ – Пловдив.

„С особена обич и внимание съхранявахме тази колекция. Щастливи сме, че вече можем да я покажем на пловдивчани и на всички гости на града. Това беше и заветът на господин Добрев. Сега неговият труд има нов дом – къща, в която е живяла и работила първата модистка на Пловдив. Няма случайности“, споделя директорът на РЕМ – Пловдив доц. д-р Ангел Янков.

Сред първите експонати, които ще посрещат посетителите, е ютия с глава на огнедишащ змей, който изпуска пара. Част от фонда е и ютия с образа на Атина Палада – богиня на мъдростта и занаятите, чийто образ подчертава връзката между домакинските умения и божествената закрила. Показани са още множество различни видове ютии с разнообразни функции. Колекцията проследява развитието на този незаменим домакински уред от XIV век до наши дни, като загатва и за още по-ранни периоди.

