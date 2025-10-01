Р ешението на Тайрис Гибсън да не държи под контрол своите 4 кучета Кане Корсо му изигра лоша шега – полицията в Атланта твърди, че неговите любимци са кучета-убийци!

Капитан Никол Дуайър от отдел „Животински услуги“ във Фултън съобщи, че срещу звездата от Fast & Furious е издадена заповед за арест за жестокост към животни.

На 18 септември съсед пуснал кучето си вечерта, но минути по-късно го намерил мъртво – жертва на очевидна атака. Според Дуайър Тайрис Гибсън бил многократно предупреждаван за скитащите му кучета, но не взел мерки.

На 22 септември полицаи претърсили дома му, но нито актьорът, нито кучетата били там. Впоследствие адвокатът на Тайрис заяви, че певецът и актьор е преместил кучетата в „безопасна и любяща среда“ и съдейства на властите.

Въпреки това полицията твърди, че животните са в неизвестност и обвинява актьора, че „пречи на разследването“. Ситуацията се нажежи още повече, след като Тайрис обяви в социалните мрежи, че заминава за Дубай на „психическа почивка“ до ноември.

Разследването продължава, а съседите са в шок от трагичния инцидент.