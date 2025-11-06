К ултурни дейци от Пазарджик скочиха срещу директора на местния театър Димитър Баненкин заради съкратени творци от трупата.

„Току-що до мен достигна шокиращата новина, че вчера в пазарджишкия Драматично-куклен театър „Константин Величков“ е бил „съкратен“ великолепния наш режисьор Гаро Ашикян. „Съкращението“ е било извършено по така известната на всички ни „бърза процедура“, като напълно изненадващата и шокираща за самия Гаро новина му е била поднесена не от директора, а от адвоката на театъра“, пише Герган Ценов във Фейсбук, а постът е видян 126 пъти.

Конфликт

„За мен това е буря в чаша вода. Не мога да разбера откъде идва. Но заради това пуснах официално изявление в страницата си, може да го публикувате“, каза пред „Телеграф“ Димитър Баненкин. „Режисьорът Гаро Ашикян е назначен на щат в театъра през май 2024 г. Прекратяването на правоотношението е професионално решение, продиктувано от репертоарната програма и бъдещата посока на развитие на театъра. То не е личностно, не е емоционално и не следва да се тълкува като конфликт.

При освобождаването му беше предоставена възможност да продължи да работи в театъра, както преди, на хонорар“, пише актьорът директор. Той добавя, че освобождаването на енергетика на театъра е извършено по взаимно съгласие между двете страни и няма абсолютно никаква връзка с темата за режисьора Гаро Ашикян.

Ситуация

Баненкин взе отношение и по казуса с уважавания от всички драматург Константин Илиев: „Освобождаването му през лятото, след моето встъпване в длъжност, беше наложено от факта, че е в пенсионна възраст (88 г.), което представлява здравноосигурителен и организационен риск; и от обстоятелството, че е заемал длъжността на 4-часов трудов договор, което не позволяваше изпълнение на задачите, необходими за възстановяване на активния репертоар на театъра. Обясних му ситуацията в разговор, изразявайки цялото си уважение към него като творец и личност, и той го прие с достойнство. Странен е и фактът, че едва сега се повдига въпросът за освобождаването на Константин Илиев. Това са административни решения, а администрацията не се управлява през Facebook“. Директорът припомни, че като е поел поста, първо се е заел със сградата. „Театърът беше в окаяно състояние (като материална база), без репертоар и без активен художествен процес. С помощта на техническите служби успяхме да почистим, да внесем ред и хигиена. Моята задача е да го възстановя, да го стабилизирам и да го развия, независимо от временни медийни и социални атаки“, казва още актьорът.

Лео Богдановски