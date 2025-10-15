Eмил Каменов напсува кмета на София Васил Терзиев в TikTok, след като му сложиха скоба на автомобила, видя „Телеграф“. Здравенякът от Монтана лично засне и публикува видеоклип, на който се вижда как предната гума на мерцедеса му е закопчана.

Инфлуенсърът обаче беснее, защото си е пуснал есемес за зона, който не е отчетен.

Селско

На клипчето е заснел екип на градска мобилност с двама служители, които се оправдават, че не те са поставили скобата, а техните колеги от предишната смяна. „Ако има проблем, в офиса ще ви възстановят сумата“, опитва се да го успокои мургав общински служител с жълта жилетка. Емо обаче е непреклонен. „Това е селска, циганска работа! Плащайте още на софийска градска мобилност!“, негодува риалити звездата. „На кмета да му го туря в...“, продължава Каменов. А служителят с жилетката се оправдава, че парите ги прибира „Организацията“, а не той лично, и се съгласява, че такава им е организацията, а Емо уточнява - „скапана“. Видеото има над 10 хил. харесвания, а под него около 250 човека са коментирали.

Покана

„Казах го ядосан, защото отношението към гражданите не е правилно“, коментира Каменов пред „Телеграф“. Той обясни, че не е единственият потърпевш. „В коментарите под видеото много хора написаха, че по същия начин са потърпевши“, отбеляза той. Здравенякът е пуснал втори есемес секунди след съобщението, че първият му изтича, но служителите вече са били на място до колата му и са поставили скоба. Явно са бързали да си тръгнат, тъй като е приключила смяната им, както се разбира и от видеото, заснето с втория екип, с който Каменов се разправя на улицата. „В съобщенията се вижда кога е пуснато, дори служителите казаха, че не съм виновен“, добави Каменов. „Тук не става на въпрос за жалбата или 30 лева, а за това, че много хора са потърпевши и горят по този начин“, коментира той. „Когато става въпрос за 15 минути след изтичането на съобщението, съм напълно съгласен да си вършат работата и да слагат скоби, но за 1 минута или дори за секунди не е правилно“, категоричен е Каменов. „Кметът на София Васил Терзиев никога не е взимал предвид гражданското мнение и не е заставал зад благото на гражданите, но трябва да го прави и трябва да се вслушва повече в тях. Бих искал да се срещна с него и да обсъдим някои обществени проблеми“, прикани мускулестият монтанчанин столичния градоначалник.

Стефани Георгиева