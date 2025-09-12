К огато става въпрос за признателност на сцената на Оскарите, върховният шампион по благодарности не е небесен, а холивудски – Стивън Спилбърг! Според проучване на Vocativ, базирано на 1 396 архивирани благодарствени речи, режисьорът е споменаван 42 пъти – повече от всеки друг в историята на наградите.

След него в класацията остават Харви Уайнстийн (34), Джеймс Камерън (28), Джордж Лукас (23) и Питър Джаксън (22). Изненадващо, Бог попада чак на шесто място с едва 19 споменавания – по-малко от четирима холивудски титани.

Сред честите благодарности се нареждат още Фран Уолш (18), Шийла Невинс (17), Франсис Форд Копола и Бари Озбърн (по 16), както и Мартин Скорсезе и Сол Зайънц (по 15).

Проучването разкрива още, че към Академията са отправено благодарности в 43% от всички речи, а родителите – в 28%. Оказва се, че традицията на Оскарите не е само червеният килим – а едно искрено „Благодаря, Стивън!“