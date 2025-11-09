П леймейтката Николета Лозанова се оказа истинска фенка на румънската козметика.

Красавицата бе забелязана да обикаля столичен мол, където отдели повече от половин час в търсене на нов аромат. Вместо да се спре на щандовете с нишови световни брандове, Николета избра малко магазинче, което предлага парфюми от северната ни съседка.

Компания

Лозанова беше в компанията на сестра си, с която изглеждаха в отлична женска хармония. Двете пробваха различни тестери, обсъждаха запалено ароматите и не криеха доброто си настроение. Макар интериорът на магазина да напомнял на азиатски стил, се оказа, че брандът е напълно румънски и набира популярност в последните месеци. „Очевидно Николета не робува на етикети, а търси качество и нещо различно“, коментираха минувачи, станали свидетели на пазаруването ѝ.

Кафе

Въпреки опита си да остане незабелязана – с прибрана коса, големи слънчеви очила и небрежен стайлинг – звездата трудно можеше да се слее с тълпата. Николета беше облечена в широко долнище, комбинирано с оувърсайз сако и масивни обувки от последната колекция на популярен моден бранд. Сестра ѝ пък бе заложила на спортна визия – анцуг и маратонки. След като финализираха покупките, двете дами се отбиха покрай близко кафене, където видимо обмисляха дали да направят кратка пауза. След кратък размисъл обаче се отказаха и поеха в неизвестна посока – вероятно към следващия си шопинг обект.

Автор: Василена Маринова