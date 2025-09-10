А ндреа се поглези с нова луксозна играчка за четвърт милион. Това стана ясно от публикация в социалните мрежи, която блондинката пусна. От кадрите става ясно, че автомобилът е Porsche Cayenne светъл кожен салон, масивен мултифункционален волан.Текстът към публикацията говори ясно – колата „най-накрая е тук“.
По неофициална информация подобна конфигурация на Cayenne у нас спокойно гони около четвърт милион, в зависимост от версията и екстрите. От регистрационни табели или допълнителни данни не става ясно дали е чисто нова или току-що доставена, но посланието в поста подсказва лична покупка.