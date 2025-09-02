У ди Алън може и да не харесва политиката на Доналд Тръмп, но не отрича актьорския му нюх. В подкаста на Бил Махър – Club Random – режисьорът разказа как е работил с бъдещия президент в комедията „Celebrity“ (1998): „Беше много приятен, професионален и учтив към всички на снимачната площадка“.
🚨NEW: Dem Filmmaker Woody Allen — who once directed Trump — *HEAPS PRAISE* on president's acting🚨— Jason Cohen 🇺🇸 (@JasonJournoDC) September 1, 2025
"He was a pleasure to work with and a very good actor. He was very polite and hit his mark and did everything correctly and had a real flair for show business."@DailyCaller pic.twitter.com/tNJMzcjq46
Алън уточнява, че е гласувал за Камала Харис, но не вижда причина да отрича миналите си впечатления. Шегува се, че би искал да режисира Тръмп директно в Овалния кабинет – но с малко по-либерални политики.
Двамата днес са встрани от големия Холивуд, но изглежда, че не е изключено ново сътрудничество.