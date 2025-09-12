В Еквадор 27-годишната Шамел Алехандра Алава Замбрано, бивша кралица на красотата на град Ел Емпалме, загина трагично.
Трагедията е в резултат на сблъсък между два автомобила, в които е участвал пикап със Замбрано и нейния съпруг, съобщи Blu Radio. Според предварителни данни шестима души са ранени и са хоспитализирани. Медицинските работници не са успели да спасят живота на бившата мис.
Шамел Замбрано спечели титлата кралица на красотата през 2015 г. и беше много популярна в родния си град. През декември 2024 г. тя се омъжи за Гонсало Кантос. Според близките ѝ, момичето се е занимавало активно със социални дейности, пътувало е много и е мечтало един ден да оглави община Ел Емпалме.
Причините за фаталния инцидент се установяват. Местните власти са започнали разследване на обстоятелствата около инцидента, което ще определи всички фактори, довели до трагедията.
Murió la exreina de belleza Shamel Alejandra Álava Zambrano en un accidente de tránsito— EL HERALDO (@elheraldoco) September 9, 2025
