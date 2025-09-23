Ф естивалът „Арт Будилник“ ще гостува на Петрич за втори път. Събитието ще се проведе от 22 до 28 септември.

Книги

На 23 септември Георги Бърдаров представя третия си роман – „Адажио за Мария“. В живота има истории, които те разтърсват, макар да мълчат. „Адажио за Мария“ е такава – една любов, която избра да се бори въпреки всичко.

Вангел и Мария – той от скромно българско село, тя – от елита на гръцкото общество. Срещата им се случва под знака на музиката, изпълнена с нежност и решителност. Тяхната любов преминава през войни, граници и изгубени светове, а накрая се оказва най-силната мелодия: безусловна, тиха, вечна. „Убеден съм, че можем да се преборим за мечтите и любовта си. Дори и да изглежда невъзможно, дори и целият свят да е срещу нас. „Адажио за Мария“ е история за най-голямото чудо – самия живот!", казва Бърдаров. Бърдаров е писател, който умее да превръща болката в красота и историята – в незабравима човешка драма. Неговите книги са пътуване през любов, загуба и надежда. Всяка страница е огледало на живота.

На 26 септември Мария Лалева ще представи последния си роман – „Пътища от огън“. Мария Лалева – жена с перо, което разрязва тишината и остава следа. Автор, който не просто пише, а изважда душата на думите и я оставя в ръцете на читателя. Със своя характерен стил – дълбок, емоционален и разпознаваем – тя се превърна в един от най-обичаните съвременни български писатели. След успеха на „Живот в скалите“ и „Пасиансът на архангелите“ Мария Лалева се завръща с „Пътища от огън“ – роман, който не просто се чете, а се преживява. Тя е глас, който говори тихо, но се чува силно. Глас на женствеността, мъдростта и вътрешната сила. Тя пише така, сякаш всяка дума е молитва, а всяка страница – изповед.

На 25 септември посрещаме Георги Тошев – разказвач, пътешественик, журналист, изследовател на човешките съдби. Той не просто пише – той влиза в дълбочината на живота и изважда онези истории, които остават скрити за очите, но говорят на сърцето. На 23 септември 2025 г. в родния град на Катя Паскалева ще отдаден заслуженото по повод 80 години от рождението й. Мария от „Козият рог“ е звездната роля на Катя Паскалева, но тя има още много роли в един живот, отдаден на театъра и киното. Във всяка от тях актрисата има само една амбиция – да е истинска! В Петрич ще бъде представена и новата книга на Георги Тошев „Тишина от думи“. „През последните години от живота на Катя бяхме много близки. Затова си позволих тази книга да бъде много лична. В нея съм включил архивни материали от моята колекция, писма, които ми е писала, други съм купувал със собствени средства, а знаете, че кадрите от филми и от тв постановки струват скъпо“, подчерта Георги Тошев. Премиерата на книгата ще бъде заедно с документалния филм „Катя и Слона. Техният Пловдив“. А когато говорим за големите – няма как да не се поклоним пред паметта на Георги Парцалев. Сто години след неговото рождение той остава непреходен – не само като актьор с неподражаемо чувство за хумор, но и като човек със сърце, по-голямо от всяка сцена. Вечерта ще отдадем чест на тази легенда с представяне на биографичната книга, посветена на него. Парцалев не е просто част от златната епоха на българското кино и театър – той е нейният символ. А тази вечер е поклон пред великото.

Театър

Към театъра обръщаме отново поглед в сряда с моноспектакъла на Деян Донков „Камбаната“ на Народен театър „Иван Вазов“. „Камбаната“ е сценична изповед, която пренася романа на Недялко Славов на театралната сцена чрез един от най-силните гласове на българския театър – Деян Донков.

Това е разказ за вина и прошка, за пътя на един човек от престъплението към изкуплението. Историята на затворника Вено – убиец, който след дългите години зад решетките открива вярата и смисъла – се превръща в духовно пътуване, което не оставя зрителя безмълвен. Донков не просто играе, а изживява всяка дума, превръщайки текста в живо послание. В този спектакъл театърът се превръща в изповед, а изповедта – в камбана, която отеква дълго след финала. Деян Донков е актьор, който винаги оставя белег в съзнанието на зрителя. „Камбаната“ е не просто негов моноспектакъл – това е среща на зрителя с цялата му творческа мощ, дълбочина и страст към театъра.

Музика

Една от най-обичаните български певици Богдана Карадочева и изтъкнатият композитор Стефан Димитров отново канят публиката на вълнуваща среща с изкуството.

Тяхното събитие е много повече от концерт – то е пътуване през музика, спомени и истории, разказани с топлина и чувство за хумор. В програмата ще се вплетат: любими песни от златния фонд на българската естрада, мултимедийни акценти, които ще допълнят магията на живото изпълнение, представяне на книга, в която оживяват лични истории и откровения, и откровен разговор с публиката – без бариера, лице в лице. Това е вечер, в която песента среща словото, а изкуството – своите най-верни почитатели. Богдана Карадочева и Стефан Димитров доказват, че истинската музика и истинските истории никога не губят сила – те продължават да вдъхновяват поколения.

Фолклорът в рамките на фестивала ще бъде представен от Фолклорна формация „Хераклея“ , която съчетава малки и големи таланти с любов към българското: гласовит детски хор, изящни танци и жив фолклор, който преплита минало и дух на съвремието. Техни участия на фестивали, концерти и събития показват не само сценично майсторство, но и преклонение пред корените – всеки тон, всяко движение са провокирани от уважение, красота и гордост. А когато „Хераклея“ се качи на сцената, публиката усеща ритъма на България – пулс, който живее в сърцата и се чува в пеещите, в танцуващите, в зрителите.

Кино

„Заведи ме вкъщи“ е страхотен български филм по едноименната повест на Михаил Вешим, режисиран от Мартин Геновски. Историята разказва за телевизионния водещ бате Злати (Асен Блатечки), чийто блясък избледнява. В опит да върне славата си той се включва в благотворителна инициатива и кани в дома си едно дете от сиропиталище – малкия Ян (Алекс Маринов). Но срещата им се превръща в повече от телевизионен експеримент – тя е сблъсък с истината за живота, за самотата и за смисъла на добротата.

Филмът впечатлява с богат актьорски състав: Асен Блатечки, Алекс Маринов, Койна Русева, Яна Маринова, Албена Колева, Петър Калчев, Китодар Тодоров, Антон Радичев, Елизабет Методиева и други.

„Заведи ме вкъщи“ е топъл, човечен филм, който ни напомня, че най-големият подарък винаги е домът – и хората в него.

Преди прожекцията на филма Михаил Вешим лично ще представи и книгата „Заведи ме вкъщи“.

За най-малките сме подготвили две куклени представления от Куклен театър – Благоевград. Малките ще имат възможността да присъстват на специална детска театрална работилница, където ще имат своя първи допир до света на изкуството.

Destiny Quartet – когато страстта срещне струните

Destiny Quartet е първият български дамски електрически струнен квартет, който вече повече от десетилетие съчетава класическа музика с модерно звучене и зрелищно сценично присъствие, и ще зарадва жители и гости на Петрич на 26 септември. Създаден през 2008 г. от четири талантливи изпълнителки, квартетът бързо печели любовта на публиката със своите нестандартни интерпретации на класически произведения, филмова музика и световни хитове. Използвайки електрически цигулки и виола, Destiny превръщат всяка своя изява в истински спектакъл – съчетание от музика, визия и емоция. Имат зад гърба си участия на престижни сцени у нас и в чужбина, множество концерти, самостоятелни албуми и колаборации с едни от най-големите имена в музиката. Destiny Quartet са доказателство, че класиката може да бъде модерна, дръзка и вдъхновяваща. С техните изпълнения публиката се пренася в свят, където традицията и иновацията звучат в пълен унисон.