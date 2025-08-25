Х оливудският актьор Бен Афлек е гневен, след като най-интимната част от живота му излезе наяве.

Невероятната му техника в спалнята е получила специално място в книгата на колежката му Гуинет Полтроу, озаглавена: „Гуинет: Биографията”, пише Radar Online.

В книгата Полтроу, описва секса с Афлек, като заявява, че той е „технически отличен, особено един сексуален акт, който той обичаше да прави”, като не се уточнява точно какви ги е вършил.

Източник, близък до Афлек обаче разкри, че носителят на „Оскар“ не вижда нищо забавно в откровенията на Полтроу: "Бен няма никакво чувство за хумор, когато става въпрос за тази деликатна тема. Това не е видът реклама, която той иска. Той иска да бъде взет на сериозно - и това не помага".

"Това не е просто таблоидна клюка, тя е унизителна. Той се чувства напълно засрамен", каза още източник пред холивудския журналист Роб Шутър за подкаста Naughty But Nice With Rob Shuter.

Шутър съобщава как юридическият екип на Афлек е изпратил предупредителни писма до издателя на книгата, въпреки че завеждането на съдебно дело може да се окаже трудно.

Гуинет Полтроу и Бен Афлек имаха връзка в края на миналия век. Те започват да се срещат, след като се запознават на вечерно парти през 1997 г. Връзката им продължи три години, като в книгата на актрисата пише, че тя е била „много впечатлена от интелекта на Бен“, вупреки че приятелите й смятали, че не са един за друг.

"Приятелите й имаха резерви към него, защото той не винаги отвръщаше на й. Той на моменти изглеждаше по-заинтересован да играе видео игри с момчетата в къщата си, отколкото да бъде с Гуинет", разкри източник.