21-годишната сензация от OnlyFans, Скайлар Мей, отговори остро на критиците, които твърдят, че кариерата ѝ е „лесна“. В интервю за Us Weekly младата инфлуенсърка заяви, че трудът ѝ е дори по-тежък от този на обикновените служители.

„Да, работя по-усърдно от средностатистическия човек с работа от 9 до 5,“ категорична е Скайлар. „Може би не повече от шефовете на големи компании, но определено повече от хората с обикновена офис работа“.

Скайлар споделя, че денят ѝ започва още в 4:30 сутринта, когато прави малко търговия с акции, след което започва да общува с клиенти, да снима и да монтира съдържание.

След кратка тренировка в залата, тя се връща на работа и приключва едва около 22:00 ч.

„Работя дори през нощта. Няма момент, в който работата просто спира – това е като безкрайно колело,“ казва тя.

Дори уикендите и празниците не са почивни за красивата звезда.

Докато повечето хора се наслаждават на свободното време, тя подготвя съдържание за Коледа, Хелоуин и Деня на благодарността.

„На първата си Коледа си мислех, че няма да работя… но хората искат да виждат публикации, да говорят с мен, да ми изпращат подаръци,“ споделя Скайлар.

Въпреки успеха си и над 4,7 милиона последователи в Instagram, тя признава, че животът ѝ не е само блясък и снимки: