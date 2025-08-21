Н ай-коментираната тема през миналата седмица в светските среди бе поп изпълнителят Любо Киров, който изпусна нервите си и размаха среден пръст пред деца, и то на сцената по време на свое участие. Видеоклип с грозната сцена се разпространи светкавично в нета, а певецът, който се славеше с добър имидж, отнесе редица негативни коментари.

ОТВРЪЩА НА УДАРА: Любо Киров проговори за изцепката със средните пръсти! (ВИДЕО)

Участие

По време на свое участие, на което зад него седят много деца, Киров заяви пред микрофона: „Радиостанциите решиха, че аз съм вече много възрастен и нямат време да ме излъчват. Не се вписвам достатъчно добре визуално в ефир. Искат някакви млади хора по потници. Разбирате ли? Знаете ли какво?“. След тези думи Любо размаха два средни пръста, а след това продължи: „Радиостанциите никога не са диктували вкуса на населението и народа. Никога не са го правили и няма и да го направят. Все по-зле ще става. Благодаря ви, че ние може да се съберем на всяка една поляна, която пожелаем, и да имаме повече слушатели от шибаната радиостанция, която пуска някакви лайняни песни на Саня Армутлиева. Тя ми е приятелка, но не вярва в Исус Христос“. След тези свои тежки и обидни думи и жестове Киров запява следващата песен в плейлистата си, но е заснет от присъстващ фен и след секунди обръщението му стига до цяла България. Изцепката му предизвика редица негативни коментари в социалните мрежи. Връщайки времето назад, установихме, че неприличният жест е бил показан и от редица известни личности. Актьорът Мариан Вълев-Куката размаха среден пръст в национален ефир преди повече от 10 години на всички „шибани демагози“, които по думите му са съсипали България в продължение на 20 години. Той изригна и напсува политиците. „Аз съм парченце от изгубеното поколение. Жал ми е, че нашите майки и бащи живеят в мизерия. Пътувам много из страната – виждам бедност, нищета... Майка ми 40 години беше учителка. Ако ме няма мен, ще умре от глад“, каза Куката тогава пред Мартин Карбовски и допълни: „Да, аз живея сравнително добре, но това не ме прави щастлив“. Евродепутатът и рап певец Христо Петров, по-известен като Ицо Хaзарта, размаха среден пръст в пленарна зала. Това се случи по време на изслушването на вицепремиера Калина Константинова по темата с прекратяването на плана за разселване на бежанци от Украйна.

Венета Райкова публикува снимка на страницата си във Фейсбук, на която повдига слънчевите си очила със среден пръст. Въпреки че парадира за възпитана и изискана жена, блондинката се изложи пред почитателите си с този красноречив жест. През 2016 г. и плеймейтката Николета Лозанова се засне с неприличния жест. При нея не бе ясна причината, а по-скоро го направи, смятайки, че ще се получи готина фотосесия, което обаче не е добър пример.

Музика

Попфолк певицата Емануела остава вярна на себе си и през 2023 г. скандализира с поредна провокация, като този път показа среден пръст в нета. Изцепката й предизвика бурни коментари на последователите й, като част от тях я порицаха за поведението й. „Времето ти изтече“, гласи текстът под снимката. Така и не стана ясно към кого е насочено посланието, но със сигурност имаше доста предположения, че жестът е към бивша половинка на звездата, към която тя не таи топли чувства. Джулиана Гани също поздрави бившите си с неприличния жест и им заяви: „За бившите издънки - лека им пръст“. Фолкпевецът Галин по време на ковид качи снимка с конфигурацията от три пръста с преобладаващ среден в социалните мрежи, а феновете взеха да му честитят 300 000 последователи. В последната година певецът използва нета, за да изразява възмущението си от едно или друго нещо. И Дара показа среден пръст в Инстаграм по време на пандемията, но неприличният й жест сякаш остана незабелязан за сметка на чантата й. Феновете не спряха да задават въпроси откъде певицата е купила розовия аксесоар и не обърнаха внимание на лявата й ръка, както винаги с перфектен орлов маникюр. Наскоро и малкият син на Тони Стораро – Емрах, пак даде на феновете това, което искат – зрелище и скандал… и то директно от шофьорското място на червено Ferrari SF90 Stradale! В серия кадри, публикувани в социалните мрежи, синът на Тони Стораро позира самоуверено зад волана на зверската машина, паркирана пред бензиностанция. Но не колата направи най-голямо впечатление, а ръката на певеца – по-конкретно средният пръст, който Емрах гордо размахва към камерата. Послание? Провокация? Или просто "айдеее, гледайте ме"? Само той си знае.

Андреа пък запечата арогантния жест във видео и го публикува като поздрав към феновете си в Инстаграм.

Блондинката отбеляза Деня на храбростта във Велинград в шумна компания, където беше част от програмата на местен ресторант.

И Холивуд не ни отстъпват

Риана привлече внимание, като се снима в предизвикателни пози за музикалното списание Rolling Stone. На един от фотосите изпълнителката без свян развява среден пръст. Даже леко го облизва. Това не е първата провокация на Риана към феновете. На наградите "Брит" Адел си позволи да демонстрира вулгарно поведение, размахвайки среден пръст в ефир. Поводът за неприличния й жест бе недоволството от нейна страна, че водещият на церемонията Джеймс Кордън си позволи да прекъсне сърцераздирателната й реч за благодарност.

Милионите зрители на откриването на Световното първенство по футбол в Русия 2018 останаха шокирани и озадачени от неприличния жест на музикалната звезда Роби Уилямс. Докато изпълняваше едно от най-популярните си парчета Rock DJ, той се обърна директно към камерата и показа безцеремонно среден пръст.

*Автор: Вени Алексиева