А х, какво греховно удоволствие е това – баклава и чийзкейк в едно! Орехи, шамфъстък, масло, крема сирене, сметана, лимоново ухание, истински разточителен разкош! Едно парче, не повече, и се яде бавно, на малки хапки, защото всяка от тях дава толкова много на небцето. Особено яко я поднесете с горчива напитка – кафе или силен чай.

Няма как да хапнете своето парче баклава чийзкейк набързо или на крак, между другото. Това е бавна наслада, иска време и да я приготвите, и да я оцените след това. И непременно трябва да я споделите. Тя е подходящ мизансцен за сладък разговор със скъп приятел, с когото имате много за разказване. И добър повод за такава среща, впрочем. Да се видим на по парче вълшебен домашно приготвен сладкиш, е покана, която никой няма да посмее да откаже.

Ще бъдем честни – тази баклава чийзкейк е десерт, който едва ли ще приготвите просто така, между другото. Сладкишът е подходящ да подсладите семейно празненство или друг специален повод. Ако сте канени на гости, може да изненадате домакините си с нея. Ще оценят и жеста, и самия десерт. Хубавото е, че, за разлика от традиционната баклава, тук сиропът по-малко и не е нужно да чакате 24 часа, за да се напои. Може спокойно да я приготвите сутринта и да я поднесете вечерта.

Баклава-чийзкейк

Необходими продукти:

За чийзкейка:

крема сирене - 600 гр

пудра захар - 200 гр

заквасена сметана - 150 гр

яйца - 3 бр

брашно - 60 гр

лимонова кора - 1 с.л.

ванилия

За баклавата:

кори за баница - 1 пакет

орехи сурови - 200 гр

суров шамфъстък - 150 гр

масло - 150 гр

За сиропа:

вода - 150 мл

захар - 80 гр

лимонов сок - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

За чийзкейка: В купа разбийте яйцата заедно с лимоновата кора, пудрата захар, ванилията, брашното и заквасената сметана. Прибавете крема сиренето и разбивайте докато се получи гладка, еднородна смес.

За баклавата: Смелете орехите и шамфъстъка в блендер и ги смесете добре. Разтопете маслото. Разстелете корите на работния плот. Намажете една с масло. Сложете още една върху нея и отново намажете с масло. Прехвърлете ги във формата, така че краищата да излизат от нея. Поръсете хубаво с ядки, след което направете същото с общо 5 двойни пласта. Най-горният пласт кори не трябва да е намазан с масло. Изсипете сместа за чийзкейк върху корите и изрежете висящите краища, но ги запазете. Печете на 170 градуса докато получите златист загар и сместа стегне напълно. В тава, покрива с хартия за печене, постелете 2 намазани с масло кори, поръсете с ядки, начупете отгоре изрязаните от корите краища, които запазихте, и покрийте отново с 2 намазани с масло кори. Поръсете отново с ядки и отново начупете краищата. Процедирайте така до изчерпването на количествата. Печете на 180 градуса до тъмнозлатист загар. След като корите и ядките се изпекат, ги начупете на ситно и покрийте с тях изпечения чийзкейк. Залейте десерта с охладения сироп и го оставете да престои в хладилника минимум за 4-5 часа, а най-добре една нощ.

За сиропа: Сложете захарта и водата в касерола и варете 20-25 минути. Добавете лимоновия сок, разбъркайте добре и дръпнете от котлона да се охлади.

