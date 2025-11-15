К им Кардашиян се разлюти на всякаква форма на астролози и екстрасенси, като не подмина и най-новата версия на изкуствения интелект ChatGPT. Твърди, че всички те са мошеници и многократно я лъгали, при това съвсем съзнателно. Поводът е неуспешният й опит да вземе изпита за адвокат.

6 години

„Всички те заедно, може би 4 от тях, ми казаха, че ще издържа изпита, така че всички са пълни патологични лъжци, не вярвайте на нищо, което казват“, твърди Кардашиян за астролозите и екстрасенсите, до чиито услуги е прибягвала.

Ким завърши юридическо образование през май след шест години обучение, а сега трябваше да вземе изпита и да влезе в адвокатската колегия на Калифорния, за да има права да упражнява професията си.

Първо тя реши да обвини в некоректност и открито мошеничество чатбота с изкуствен интелект ChatGPT, като каза, че на него дължи неуспеха си на изпита за адвокатската колегия в Калифорния. Чатботът не се отнесъл коректно с нея и й предоставил информация, която тя не успяла да усвои по правилния начин, а след това да приложи пред бъдещите си колеги.

Тя обясни пред сп. Vanity Fair, че изкуственият интелект е осуетил стремежа й да стане сертифициран адвокат, като й е предоставил „съмнителни правни съвети“. И така се провалила на направения юридически тест.

Връзка

Ким Кардашиян разказа, че имала много сложна връзка с чатбота. Изкуственият интелект по едно време направо й заявил да не му се доверява напълно. Ким обаче решила, че трябва, за да може той да й изкара изпита и да не се налага тя да учи. Чатботът сметнал как трябва да я подведе и й предоставил непроверена информация, която впоследствие се оказала грешна.

Тя дори цитира някои думи, с които се обърнала сега към чатбота: "Хей, ти ме караш да се проваля! Как се чувстваш от това? Трябва наистина да знам тези отговори и идвам при теб." А той й отговорил: "Това просто те учи да се доверяваш на собствените си инстинкти. Ти знаеше отговора през цялото време." Кардашиян направо заявява: „Докато хората все повече разчитат на ChatGPT като търсачка, тя е изключително ненадеждна и склонна към халюцинации“.

Звездата обаче не спира дотук. Вместо да си учи уроците за изпита, тя тръгнала по различни ясновидци, спомня си поне за четирима. Всеки от тях използвал различни методи, но въпреки това резултатът от предсказанията им бил един и същ – Ким ще вземе теста. Да, ама не, както обичаше да казва един българин с огромни познания по американските въпроси.

Бащата на вече 45-годишната инфлуенсърка и актриса Ким е адвокатът Робърт Кардашиян. Той придоби направо международна слава, когато представляваше О. Джей Симпсън по време на процеса срещу последния за убийства през 1995 г. Сега дъщеря му играе адвокат в сериал, решила да вземе диплома и наяве. Но не успяла с помощта на ясновидци и изкуствен интелект.

Бесът на Ким към ясновидците се прояви на звездното парти за 70-ия рожден ден на майка й Крис Дженър. 45-годишната Ким Кардашиян пусна кратък клип в TikTok, в който се оплаква от медиумите, уверявали я в успех.

Справка

Според сп. People Кардашиян учи право поне от 2019 г., оттогава си е официално. Но има данни как го е правила и по-рано, тогава не било съвсем на сериозно. Сега отишла да чиракува в адвокатска кантора в Сан Франциско и по този начин заменила изучаването на право директно на университетската скамейка.

През 2021 г. тя сподели, че е взела „бебешкия бар“, както наричат на жаргон изпита за студент по право за първа година, но това се случило от четвъртия опит. Тя написа тогава в Twitter, сега X: „Гледайки се в огледалото, наистина се гордея с жената, която се оглежда днес в отражението. За всеки, който не знае за моето пътуване в юридическото обучение, знайте, че това не беше лесно или не ми беше дадено.“ Тогава за пръв път публично заподозря, че някои неща и дори хора се опитват да й пречат да вземе изпитите.

Тази година Кардашиян завърши програмата си за обучение в адвокатската кантора, която й отне шест години вместо типичните четири, но това се обяснява с пандемията от COVID и натоварения й обществен график. „Преди шест години поех по нетрадиционен път, за да преследвам мечтата си да стана адвокат. Не беше лесно и отне повече време от планираното, но никога не се отказах. Всеки курс носеше моменти на съмнение, сълзи и триумф – особено когато побеждавах теми, от които първоначално се страхувах“, написа тя в Instagram.

Окултно

Кардашиян и друг път е заявявала, че е търсила отговори на въпроси и подкрепа от окултното. През февруари в риалити сериала „Семейство Кардашиян“ Ким сподели, че винаги чува едно и също послание от баща си, покойния Робърт Кардашиян-старши, когато търси духовно напътствие от ясновидци. Така стана ясно, че през 2019 г. Ким е поканила медиума Тереза Капуто в дома си, за да се свърже с духа на татко й. Там била заедно със сестра си Клое. Отказа повече да съобщи какво се е случило, но възкликна: „Може би това бе един от най-добрите дни в живота ми“.

Георги П. Димитров