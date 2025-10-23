М оето дете има две здравни досиета. На находката се натъква Елена Ярлбро, чиято дъщеря е диагностицирана с неврофиброматоза. Майката разказа пред „Здраве с Телеграф“, че откакто знае, че се вписват дейностите на две места, винаги следи какво се случва.

Проверка на „Здраве с Телеграф“ установи, че действително се поддържат две системи и това ще е така, докато се обединят в една централизирана. Оказва се, че по-важната е тази на касата, тъй като, ако пациент постъпи за лечение в чужбина, болницата зад граница изисква информация от НЗОК, а не от НЗИС.

„Вече имам горчивия опит и след всеки преглед проверявам какво се вписва и в двете досиета. Много ме притеснява фактът, че има две бази данни“, разказа Ярлбро и подчерта, че в нито една от двете системи не фигурира истинската диагноза на детето й. Едва отпреди две седмици вече фигурира един-единствен преглед в ИСУЛ, който дава основание да се направи ЯМР за ефективността на лекарството козелуго, което детето й няма право да получава, защото е посочено, че е със злокачествено образувание, а не с доброкачествено, с каквото е реално. В резултат на личната битка на майката, след телевизионни репортажи и срещи със здравния министър, нейната дъщеря вече получава медикамента, който струва над 30 000 лева и се покрива от касата.

Неизвършено

При поредната проверка в досиетата Елена разбира, че дейностите в ИСУЛ са изтрити от системата на НЗОК, но фигурират в другата, тази на НЗИС. Жената подава жалба, откъдето й изпращат писмо, в което й отговарят, че извършените дейности са изтрити от системата. В отговор на въпрос на „Здраве с Телеграф“ от НЗОК заявиха, че управителят на касата е разпоредил проверка на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“. „Проверката е по повод неспазени изисквания на НРД за медицинските дейности 2023-2025 г., при хоспитализацията в ИСУЛ на дете, установени в хода на проверката. В резултат на това са издадени съответните административни актове, които са влезли в сила, a във връзка с указания на управителя на НЗОК дейностите в електронното досие на здравноосигуреното лице са маркирани като неизвършени”, поясниха от институцията. Оттам подчертаха, че заради това е издадена писмена покана за възстановяване на сумата, която е била получена без правно основание. От там посочиха, че става дума за 6800 лв., като същата не е обжалвана в законовия срок от лечебното заведение за болнична помощ и е изпратена до Софийската районна здравноосигурителна каса за прихващане на сумата.

От НЗОК обясниха още, че маркирането на дейностите в Персонализираната информационна система (ПИС) се извършва съгласно указание на управителя на НЗОК с цел отразяване в ПИС на НЗОК на медицинска/дентална дейност, която не е извършена и на посочени от изпълнителите на медицинска помощ неверни данни в отчетите им, установени след проверка по жалби от здравноосигурени лица. В указанието са разписани редът и начинът на установяване и маркиране на дейността като неизвършена.

Заболяване

Елена Ярлбро разказа още, че има клиничната пътека MK12, която касае малформациите, покрива както процедурите, така и медикамента, но вместо това медиците пишат детето й със злокачествено образувание и я водят по друга клинична пътека. От касата заявиха за „Здраве с Телеграф“, че ако поставената диагноза не отговаря на съответната клинична пътека, означава, че не са спазени изискванията на действащия Национален рамков договор за медицинските дейности 2023-2025 г. и лечебното заведение подлежи на санкция. Оттам допълниха, че също така за всяко несъответствие между получена медицинска помощ и отразените дейности в електронното здравно досие пациентът може да подаде жалба в Районната здравноосигурителна каса или НЗОК.

Владимир Христовски