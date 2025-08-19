А стролог се вдъхнови от група „Молец“ и им написа химн, изпълнен с много чувство за хумор.

Неда Иванова, която е от най-разбиращите и популярни астролози у нас, заяви пред „Телеграф“, че е написала песен за дуото.

Крис

„Песента на Молеца“ е изпълнена с много шеги и закачки, Неда вярва, че може дуото да я хареса и да направи музика по нея, която да изпълнява.

Тя обяснява, че вече е потърсила връзка с музикалните звезди. Дала е „Песента на Молеца“ на свой приятел, който имал връзка с режисьора Крис Захариев. Смята, че по този начин най-лесно ще стигне до „Молците“. Тя направила хороскоп и видяла, че по астрологичен път може да бъде осъществена тази връзка.

Дуо Молец

Неда Иванова казва, че има и редица други стихове, които може да заинтересуват дуото. Някои са с любовна тематика, други – по-екзистенциални, а трети са си направо езотерика. Много интересно в тази насока е „Второто пришествие“. Там стихът е: „Оказва се, че в нашата вселена е стара звездна практика да няма шанс за тези от периферната галактика, докосвани от злото, облъчени от чуждоземна тактика, напираща от паралелната вселена.“ И след това още: „Но даден ни е шанс веднъж на 3000 години планетата Нибиру да ни стигне и задмине със залп от страсти, гръм и светлина, даряваща душите в нашите сърца с любов, забравена във вечността.“

„На тези деца трябва да кажа, че аз съм тяхната баба. Внукът ми се казва Крис и затова ми стана толкова умилително, като ги чух“, допълни Неда.

А ето и „Песента на Молеца“ с нейния игрив характер:

Песента на Молеца

Нафталин, нафталин,

ти си моят хероин,

хапвам, смъркам

във захлас,

докато ме хване бяс.

Нафталин, нафталин,

ти си моят кокаин,

а аз не съм вече херувим.

Хапвам „Прада“, спя във „Гучи“,

докато не се научиш

да поръсиш с нафталин

и персийския килим.

Нафталин, нафталин,

ти си моят хероин.

Георги П. Димитров