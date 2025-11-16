М алкият син на Галена и дъщерята на Преслава направиха звездните си дебюти на най-голямата ни сцена – в столичната зала „Арена“.

Те са само част от децата на фолка, които смело тръгват по стъпките на известните си родители.

Хавана Тропикана

„Алекс… моят малък голям герой. Излезе на сцената като истинска звезда – пя, разсмя, развълнува, а залата скандираше името му! И никой не знаеше, че само часове по-рано се беше спънал в залата, счупи зъб… и двамата плакахме, а аз не знаех къде се намирам! Той не се отказа. Излезе – с усмивка, с плам в очите, с кураж и любопитство! Стоях отстрани и не вярвах колко голям може да бъде това малко момче. Герой – във всичко. Благодаря ти, мамо, че сподели тази еуфория с мен!“ - това заяви Галена след юбилейния си концерт по случай 20 г. на сцена. Заедно със своя наследник тя представи хита „Хавана Тропикана“, а после разказа за инцидента, който се е случил на репетицията. „Като майка преживях такъв ужас, че първоначално си мислех да спра всичко и да отменя събитието, но после се събрах и продължих“, сподели певицата. Малкият Алекс се показа като голям герой, защото въпреки болката излезе на концерта и сбъдна мечтата, която очаква от 9 месеца – да пее на голяма сцена, после показа липсващото зъбче, което е дал жертва за изявата си.

Улицата

Дебют в Арената направи преди година и дъщерята на Преслава – Паола, пак на юбилейния й концерт, с който чества 20 г. на сцената. Двете изпълниха заедно хита „Улицата“, който е от най-популярните песни на звездата в последно време. „Пее хубаво като мама“, веднага я похвалиха свидетели на случващото се. Паола наскоро отново се изяви с мама на концерт. „Паола дойде лично да поздрави всички в Радомир! Беше много хубаво - благодарим ви за поканата! Никога няма да забравя как всички вие, които бяхте там, стоплихте с духа си дори най-студената дъждовна вечер“, призна певицата. Въпреки дъжда и студа над радомирския площад 7-годишната Паола с много ентусиазъм се изяви като истинска звезда и се впусна да пее пред радостната публика. Затова получи и много аплодисменти.

Няма да се дам

Дъщерята на Константин – Мариана, също даде заявка за сцената това лято. Двамата пуснаха първата си съвместна песен, озаглавена „Няма да се дам“. Въпреки че много почитатели на семейството отдавна са запознати с таланта на тийнейджърката – благодарение на видеа, които татко й често споделя – официалният ѝ старт като певица изненада мнозина. „Днес споделих емоционален момент от живота ми! Гледайте новата ми песен с моята дъщеря Мариана. Надявам се да усетите същата емоция, каквато и аз по време на създаването“, написа развълнуваният баща в социалните мрежи малко след премиерата на клипа.

Балади

Трето поколение Стораро вече атакува сцената – това са двете деца на Фики. Често той публикува кадри от участията си, а последното му включване е клипче, в което пее заедно с дъщеря си Еслем. Въпреки че малката се включва едва с няколко думи, все пак демонстрира колко е щастлива от възможността да се изяви на микрофона. Баща ѝ пък с усмивка споделя, че и двамата му наследници проявяват усет към музиката. И макар обикновено да припяват детски песнички, слабост са им баладите и не пропускат да се отчетат с пеене и тук. По-голямото дете – Тони, вече е на 6 години и при него по-ясно се забелязва талантът. Малката, все още на три, едва говори, но си личи, че обича музиката, поради което неведнъж нацелва вярната тоналност. В крайна сметка Фики Стораро изглежда доволен от възможността децата му да продължат традицията в семейството.

Тънката лайстна

Синът на Деси Слава – Майки, също това лято дебютира на сцената, но с рап парче - „Тънката лайстна“, заедно с Памеца. Макар стилът да е различен от нейния, певицата е категорична - гордостта ѝ е огромна. „Винаги съм искала под някаква форма да наследи таланта ми, макар и да е друг тип музика“, признава Деси. Майки влиза смело в шоубизнеса, а по думите на майка му - това ще го направи още по-силен: „Всеки човек трябва да е боец, независимо в каква област. А той е страшно общителен - има приятели във всеки един град! Това ще му помогне много“. Майки пък разказа пред „Телеграф“: „Нямаше скандали у дома, защото знае, че нейната музика аз не мога да я пея. Подкрепи ме и ми каза да опитам. Само добави, че няма много хляб в това и че е добре да търся и друга посока - все пак имам дете“. Затова той отвори и строителна фирма със свой приятел и вече предлага пълна гама майсторски услуги.

Армадата

Към рапа се насочи и синът на Таня Боева и композитора Михаил Бургуджиев – Росен. „Той ми избра артистичния псевдоним Рос Диор. Още от малък харесва рап музиката и се насочи в тази посока. Оказа се, че е изключително креативен – сам си прави бийтовете, пише текстовете. Има домашно студио и е много отдаден на рапа. Вече има няколко проекта, а съвсем наскоро направи обща песен с популярния варненски рапър Шунака. Заснеха страхотен клип, а песента се казва „Армадата“. Сигурна съм, че това ще е следващият топ хит в рап индустрията в България. Гордея се безкрайно с него“, не крие възхищението си от собствения си наследник Боева.

Пърпъл къш

В рапа се пробва и Лоренцо на Софи Маринова, който още като съвсем малък дебютира с репликата „Чайе шукарие“ в хита й с Устата „Мой си, дяволе“. Миналата година младежът избяга от фолкритмите и направи рязък завой към хип-хоп жанра в новия си сингъл „Пърпъл къш“. Видеоклипът бе промотиран в онлайн канала Lorenzo Official, където фенове посрещнаха окуражително новото амплоа, в което ще се изявява Лоренцо. Последният му дует с мама е от 2021 г. - „Маските свалете“.

Чакали

Бони също даде добър старт на дъщеря си Миа-Михаела с песента „Чакали“. „Представяме ви нашето шеговито намигване към всички, които се вземат прекалено на сериозно. Хора, животът е хубав! Не си го усложнявайте! Радвайте му се! Обичайте се! Обичаме ви“, коментираха майка и дъщеря. След това пък направиха машъп със златните й хитове „Секси“, „Магия“, „Яко парти“, „Стой да видиш“, „Дай, покажи“, „Всичко с теб“ и „Палава маймунка“.

Отличниците на Глория, Румяна и Орхан Мурад

Наследниците на първите изпълнители в лекия жанр - Глория, Румяна и Орхан Мурад, вече са отличници на сцената. Симона Загорова успешно съчетава поп музиката с модерните фолкритми, записа и дует със сръбския певец Xander „Жега“, а последно възроди един от най-големите хитове на татко си Илия Загоров - „Командира на вагона“. Дъщерята на незабравимата Румяна – Марияна, се завърна в музиката, след като за известен период се отдаде на майчинството и семейството, и то с компанията, продуцирала майка й - „Милена рекърдс“. Орхан Мурад също е доволен, че дъщеря му Сузанита върви по неговия път – последната й песен се нарича „Горда“, а съвсем скоро се очаква още една - „Маями“.

Лео Богдановски