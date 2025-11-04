П амела Андерсън сподели видеоклип в социалните мрежи, в който показва прясно приготвена есенна супа. Оранжевата гозба изглежда толкова вкусно, че потребителите в интернет можеха да я помиришат дори през устройствата си, докато устата им се пълнеше със слюнка. Те веднага поискаха звездата от "Спасители на плажа" да сподели рецептата, което тя направи.

Друга здравословна супа, с която секссимволът от 90-те и звезда от култовия сериал „Спасители на плажа“ поддържа форма, е включена в нейната готварска книга „Обичам те: Рецепти от сърцето“.

„Това е ястие, което всички обичат и винаги очакват с нетърпение, когато дойдат вкъщи. Децата ми абсолютно обожават тази супа“, казва Памела Андерсън.

Лещата, героиня на кулинарната рецепта на Памела Андерсън, е истинско съкровище сред бобовите растения. Тя е една от най-старите храни, познати на човека, и една от най-хранителните. Особено ценена е от вегетарианците и веганите, тъй като е източник на лесно смилаеми протеини и осигурява енергия през целия ден. Но това не е всичко, което този продукт може да предложи.

Лещата е богата на желязо, калий, фосфор и магнезий, осигурявайки на тялото основни макронутриенти, които подпомагат правилното му функциониране. Витамините от група В, включително фолат, не само подпомагат метаболизма и спомагат за производството на червени кръвни телца, но и влияят върху производството на хормони на щастието – серотонин и норепинефрин.

Консумацията на леща има благоприятен ефект върху храносмилателната система и сърцето. Освен това лещата съдържа танини, които имат противоракови свойства. Фибрите в лещата пък стабилизират нивата на кръвната захар.

Това е чудесна новина за хората с инсулинова резистентност, диабет или хипогликемия – лещата може да помогне за балансиране на инсулиновия метаболизъм, осигурявайки стабилно и бавно освобождаване на енергия.

Предлагаме ви да опитате двете любими супи на Памела Андерсън и да прецените коя от тях повече ви допада – есенната или зимната.

Памела Андерсън

Есенна

Продукти:

обелена и нарязана тиква - 700 г

целина - 3 стръка, ситно нарязани

зелен лук - няколко стръка, едро нарязани

чесън - 2 скилидки, ситно нарязани

пушен червен пипер – 1/2 ч.л.

зелена чушка - 1, почистена от семки и нарязана

средно люта чушка - 1, ситно нарязана

За допълнителна пикантност можете да добавите няколко семена към супата

доматено пюре - 1 с.л. доматено пюре

масло - 25 г

зехтин - 2 с.л.

зехтин - 500 мл

сол – 1/2 ч.л.

домати - 200 г

сушен естрагон (тарос) – 1/4 ч.л.

лимонов сок - 1 ч.л. лимонов сок

нарязано чоризо, за сервиране (по избор)

ситно настърган чедър, за сервиране (по избор)

Приготвяне:

Сложете маслото и зехтина в голяма тенджера с дебело дъно и оставете да къкри на слаб огън, докато се разтопят. Добавете чесъна, червената люта чушка, зелената чушка, доматите, зеления лук, тиквата и нарязаната целина и оставете да къкри 30 минути на слаб огън, покрито, като разбърквате от време на време. Добавете бульона, доматеното пюре, сушения естрагон и солта и оставете да къкри без капак на слаб огън, докато зеленчуците омекнат. След това използвайте пасатор, за да пюрирате всичко директно в тенджерата. Добавете лимонов сок и, ако е необходимо, още сол. Сервирайте супата поръсена със ситно нарязано чоризо (по желание) и настъргано сирене.

супа от леща iStock

Зимна

Продукти:

2 стръка целина

3-4 моркова

1 глава лук

2-3 картофа

1 чаша нарязани на кубчета тиквички

1 чаша нарязан сладък картоф

2 скилидки чесън

1 чаша зелена леща

1 чаша червена леща

3 супени лъжици доматено пюре

2 литра зеленчуков бульон

1 консерва кокосово мляко

олио или зехтин

лимонов сок

няколко листа спанак

заквасена сметана – по избор

Подправки: куркума, кимион, джинджифил, пушен червен пипер, черен пипер и др.

Приготвяне:

Загрейте олиото (зехтина) в голяма тенджера и добавете нарязания на кубчета лук, целина, моркови, картофи, тиквички, сладкия картоф и чесъна. Гответе, като разбърквате от време на време, за около 5 минути. Добавете подправките: смляна куркума, кимион, джинджифил, пушен червен пипер, канела, сол и прясно смлян черен пипер. Разбъркайте и гответе още 2-3 минути. Добавете зелената леща и доматеното пюре и гответе още 2-3 минути. Налейте зеленчуковия бульон, оставете да заври, намалете котлона и оставете да къкри 20 минути. След това добавете червената леща и гответе още 10 минути. Добавете кокосовото мляко и малко лимонов сок. Добавете спанака и гответе, докато листата омекнат (около 2-3 минути). Подправете със сол и черен пипер, ако е необходимо. Сервирайте супата с лъжица заквасена сметана и нарязан магданоз.

Кристи Красимирова