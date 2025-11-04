П амела Андерсън сподели видеоклип в социалните мрежи, в който показва прясно приготвена есенна супа. Оранжевата гозба изглежда толкова вкусно, че потребителите в интернет можеха да я помиришат дори през устройствата си, докато устата им се пълнеше със слюнка. Те веднага поискаха звездата от "Спасители на плажа" да сподели рецептата, което тя направи.
Друга здравословна супа, с която секссимволът от 90-те и звезда от култовия сериал „Спасители на плажа“ поддържа форма, е включена в нейната готварска книга „Обичам те: Рецепти от сърцето“.
„Това е ястие, което всички обичат и винаги очакват с нетърпение, когато дойдат вкъщи. Децата ми абсолютно обожават тази супа“, казва Памела Андерсън.
Лещата, героиня на кулинарната рецепта на Памела Андерсън, е истинско съкровище сред бобовите растения. Тя е една от най-старите храни, познати на човека, и една от най-хранителните. Особено ценена е от вегетарианците и веганите, тъй като е източник на лесно смилаеми протеини и осигурява енергия през целия ден. Но това не е всичко, което този продукт може да предложи.
Лещата е богата на желязо, калий, фосфор и магнезий, осигурявайки на тялото основни макронутриенти, които подпомагат правилното му функциониране. Витамините от група В, включително фолат, не само подпомагат метаболизма и спомагат за производството на червени кръвни телца, но и влияят върху производството на хормони на щастието – серотонин и норепинефрин.
Консумацията на леща има благоприятен ефект върху храносмилателната система и сърцето. Освен това лещата съдържа танини, които имат противоракови свойства. Фибрите в лещата пък стабилизират нивата на кръвната захар.
Това е чудесна новина за хората с инсулинова резистентност, диабет или хипогликемия – лещата може да помогне за балансиране на инсулиновия метаболизъм, осигурявайки стабилно и бавно освобождаване на енергия.
Предлагаме ви да опитате двете любими супи на Памела Андерсън и да прецените коя от тях повече ви допада – есенната или зимната.
Памела Андерсън
Есенна
Продукти:
обелена и нарязана тиква - 700 г
целина - 3 стръка, ситно нарязани
зелен лук - няколко стръка, едро нарязани
чесън - 2 скилидки, ситно нарязани
пушен червен пипер – 1/2 ч.л.
зелена чушка - 1, почистена от семки и нарязана
средно люта чушка - 1, ситно нарязана
За допълнителна пикантност можете да добавите няколко семена към супата
доматено пюре - 1 с.л. доматено пюре
масло - 25 г
зехтин - 2 с.л.
зехтин - 500 мл
сол – 1/2 ч.л.
домати - 200 г
сушен естрагон (тарос) – 1/4 ч.л.
лимонов сок - 1 ч.л. лимонов сок
нарязано чоризо, за сервиране (по избор)
ситно настърган чедър, за сервиране (по избор)
Приготвяне:
Сложете маслото и зехтина в голяма тенджера с дебело дъно и оставете да къкри на слаб огън, докато се разтопят. Добавете чесъна, червената люта чушка, зелената чушка, доматите, зеления лук, тиквата и нарязаната целина и оставете да къкри 30 минути на слаб огън, покрито, като разбърквате от време на време. Добавете бульона, доматеното пюре, сушения естрагон и солта и оставете да къкри без капак на слаб огън, докато зеленчуците омекнат. След това използвайте пасатор, за да пюрирате всичко директно в тенджерата. Добавете лимонов сок и, ако е необходимо, още сол. Сервирайте супата поръсена със ситно нарязано чоризо (по желание) и настъргано сирене.
супа от леща
супа от леща
Зимна
Продукти:
2 стръка целина
3-4 моркова
1 глава лук
2-3 картофа
1 чаша нарязани на кубчета тиквички
1 чаша нарязан сладък картоф
2 скилидки чесън
1 чаша зелена леща
1 чаша червена леща
3 супени лъжици доматено пюре
2 литра зеленчуков бульон
1 консерва кокосово мляко
олио или зехтин
лимонов сок
няколко листа спанак
заквасена сметана – по избор
Подправки: куркума, кимион, джинджифил, пушен червен пипер, черен пипер и др.
Приготвяне:
Загрейте олиото (зехтина) в голяма тенджера и добавете нарязания на кубчета лук, целина, моркови, картофи, тиквички, сладкия картоф и чесъна. Гответе, като разбърквате от време на време, за около 5 минути. Добавете подправките: смляна куркума, кимион, джинджифил, пушен червен пипер, канела, сол и прясно смлян черен пипер. Разбъркайте и гответе още 2-3 минути. Добавете зелената леща и доматеното пюре и гответе още 2-3 минути. Налейте зеленчуковия бульон, оставете да заври, намалете котлона и оставете да къкри 20 минути. След това добавете червената леща и гответе още 10 минути. Добавете кокосовото мляко и малко лимонов сок. Добавете спанака и гответе, докато листата омекнат (около 2-3 минути). Подправете със сол и черен пипер, ако е необходимо. Сервирайте супата с лъжица заквасена сметана и нарязан магданоз.Кристи Красимирова