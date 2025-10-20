Л еля Хатидже от „Златно момче“, на галено Хатуч, леля Нефисе Карадаа в „Моето име е Мелек“ - актрисата Шериф Сезер, с достолепната си визия сякаш е абонирана да играе сърдити лели. Нищо че на 12 декември ще навърши 79.

Много хора я намират за антипатична, защото нацупените й устни създават усещане за конфликтна личност. Не може да се отрече обаче, че тя има излъчване и вдъхва респект, точно както се очаква от ролите, които й дават. Но сериалите, в които я гледаме в момента, не илюстрират цялата й кариера. Започнала да снима още през 80-те, днес тя има зад гърба си над 50 роли и не всички от тях са на гневни лели.

Хатидже (Хатуч) Шанлъ Корхан има много тайни.

Корените на Шериф Сезер са румелийски, грузински и лазки. Зодия Стрелец, тя е темпераментна и буйна, обича свободата и не търпи несправедливостта.

Детство

Бъдещата звезда е родена на 12 декември 1946 г. в Муданя, Турция. Шериф е първородна дъщеря в голямо семейство. Когато е на осем години, родителите ѝ се разделят. Тя остава с баща си. Майка ѝ се мести в Анкара и се жени повторно, а Шериф не я вижда шест години. След като завършва начално училище, бъдещата актриса иска да продължи образованието си, но чичо ѝ я записва на курс по шиене. Майка ѝ се притичва на помощ: свързва се с дъщеря си чрез приятелка, която е останала в Муданя, и Шериф, вземайки само документите ѝ, бяга да живее с нея.

Тъй като пропуска част от образованието си, първо трябва да се запише в женски институт. Бързо наваксва, получава разрешение от местните власти, издържа изпита и се прехвърля в средно училище. Желанието на Сезер да стане актриса се заражда след посещение на продукция на студенти в консерваторията. След като завършва, тя кандидатства в консерваторията. Приета е и след като завършва обучението си, турската актриса се присъединява към Държавния театър в Анкара.

В младостта си актрисата не е играла много активно. Временното напускане на страната слага на пауза кариерата ѝ – Сезер напуска театъра, за да последва първия си съпруг и да живее в Париж в продължение на шест години. След завръщането си тя трябва да работи като сервитьорка в хотел „Шератон“: държавният театър вече не наема персонал. Минават четири години, преди да може да се върне на сцената, когато директорът на културната институция се сменя.

Слава

Филмовата кариера на Шериф Сезер започва през 1980 г. с филма „Историята на един ден“. Лентата остава на рафта дълго време, но в крайна сметка е пусната на екран. Славата обаче идва малко по-късно, през 1982 г., с излизането на „Пътят“, режисиран от Йълмаз Гюней и Шериф Гьорен. Драмата, която разказва историята на Турция след военния преврат през 1980 г., печели „Златна палма“ на филмовия фестивал в Кан. Сезер започва да получава покани за други проекти, включително „Време за лов“, „Сезонът на Хаккари“ и „Въпреки всичко“.

Шериф Сезер на младини.

След пауза в началото на 90-те години Сезер се завръща на екрана с филма „Турска баня“. Началото на 2000-та е успешна година за нея, с главни роли във „Всичко за Мустафа“, „Имението с лозите“, „Счупени криле“ и „Бездомни“.

Като скъпо бижу на една от сватбите в имението Корхан.

През 2010 актрисата става по-активна в телевизионни проекти, като „Сезонът на лалетата“ и „Черно цвете“ затвърждават славата ѝ. През 2013 г. излиза филмът „Кралят на памука“, в който звездата играе главната женска роля. След това се появява в „Червеният Истанбул“ и др.

Кахърна леля в Моето име е Мелек.

През 2019 г. Шериф играе Гюлдер Календероглу в сериала „Конфронтация“. Сериозно присъствие има и в „Моето име е Мелек“, а дъщеря й Дениз Арна също играе епизодична роля в проекта. От 2022 г. актрисата участва в сериала „Златно момче“.

Като любимата на Халис ага в Златно момче.

Актрисата е получила няколко награди за най-добра главна и поддържаща женска роля. През 2021 г. тя е удостоена с почетната награда за цялостно творчество на филмовия фестивал Adana Altın Koza.

Лично

Звездата е била омъжена два пъти. Среща първия си съпруг в младостта си. Женят се, след като завършва образованието си. Съпругът ѝ си намира работа в Париж. Шериф напуска театъра и заминава с него. Сценичната ѝ кариера можеше да приключи там – младата жена работи като бавачка, шивачка в модни къщи и от време на време като модел. Бракът се разпада. Шест години по-късно Сезер се връща в Истанбул и подава молба за развод.

С дъщеря си Дениз Арна.

През 1971 г. актрисата влиза в нова връзка. Вторият ѝ съпруг е Азми Арна, когото среща във Франция. През 1986 г., на четиридесетгодишна възраст, Сезер ражда дъщеря, която кръщават Дениз Арна. Тя следва стъпките на майка си и също става актриса, работейки в театъра и появявайки се в епизодични роли във филми и телевизионни сериали. В момента личният живот на филмовата звезда е безпроблемен: тя е фокусирана върху кариерата си и помага на дъщеря си и съпруга й Деврим Ердоган да отгледат внучката й Вера Дерин.

Въпреки напредването на възрастта и въпреки автомобилен инцидент, който претърпя преди време, Шериф Сезер продължава да снима. В сериала „Сърцебиене“ нейната дъщеря ще изиграе младата й версия.

Кристи Петрова