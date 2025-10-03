Д уейн „Скалата“ Джонсън се изправя срещу Александър Усик в новия филм „Машина за разбиване“. Биографичната лента за MMA легендата Марк Кър тръгва от днес по кината и е първият режисьорски опит на Бени Сафди след дълги години работа заедно със своя брат.

Гигант

Историята е базирана на истински събития и се развива между 1997 и 2000 г. Марк Кър (Дуейн Джонсън) за първи път се включва в света на смесените бойни спортове (MMA) след дълги години опит в борбата. Очевидно талантлив, Кър премазва всеки един противник срещу себе си и успехът му се услажда. Прави и своя дебют в UFC (въпреки че тогава федерацията не е феноменът, който знаем в наши дни), където също печели, а в крайна сметка се мести в най-популярната тогава платформа – PRIDE, която действа в Япония. Там се състезава и тренира заедно със стария си съотборник Марк Колман (Райън Бейдър), а до него постоянно е подкрепящата му жена – Доун (номинираната за "Оскар" Емили Блънт). Кър дава признаци за „леко разклащане“, но след като за първи път губи мач срещу Игор Вовчанчин (Александър Усик), нещо в гиганта се пречупва и той започва да се разпада – физически и ментално. Сега той ще трябва да се изправи срещу демоните си, емоциите си и дори любовта си, за да се превърне отново в звяра, който всички познават, и да се завърне триумфално на ринга.

Роля

В интервю за „Телеграф“ преди известно време актьорът Ману Бенет („Хобит“, „Спартак“) сподели, че този филм е трябвало да излезе преди почти 20 години. „Интересен факт е, че още през 2007 г. трябваше да снимам „Машина за разбиване“, но снимките пропаднаха, защото Жан-Клод ван Дам не се появи и два дни преди началото всичко беше отменено. Така и не разбрах защо. А това можеше да е първата ми голяма роля“, сподели тогава актьорът. Друго интересно е, че освен боксьора Александър Усик в лентата играе Бас Рутен като себе си, тъй като той наистина е тренирал Марк Кър. „Машина за разбиване“ бе показан за първи път пред публика на филмовия фестивал във Венеция, където след 15-минутна овация Дуейн Джонсън не прикри сълзите си на сцената.

Човек

Режисьор и сценарист на филма е Бени Сафди, който работи дълго време над успешни проекти заедно с брат си Джош и очевидно обича да поставя актьори в нетрадиционни за тях роли, както направи с Адам Сандлър в „Нешлифовани диаманти“. Наистина освежаващо е да видим Дуейн Джонсън в по-сериозна и драматична роля, тъй като аудиторията е свикнала или да го вижда в комедии и неангажиращи филми, или като „супер човек“, който смазва сам легиони от злодеи. Тук той, макар и като боец, е раним, носи дълбочина и е... човек. Историята и диалозите са написани добре, но впечатление прави стилът на заснемане. По-голяма част от филма е заснета с технологията „хендхелд“ – тоест камерата снима от ръка, без да бъде поставяна на статив, релси или кран. Това прибавя повече към „биографичното“ и на моменти зрителят има чувството, че гледа документален филм. „Машина за разбиване“ разполага с бюджет от 40 милиона долара и макар да има звездното участие на Скалата, успехът му в боксофиса не е ясен. Стойността на филма е друга – той е успешен чисто като кино. В наши дни всички знаят за UFC – състезателите печелят милиони и са известни по цял свят. Тук виждаме едно от първите имена, които правят този спорт известен, като в края на лентата има цяла сцена, която проследява истинския Марк Кър – вече на години и пенсиониран, който просто пазарува в супермаркет и поздравява всеки, когото види.

Александър Пашов