И зкуственият интелект (ИИ) може да бъде по-бърз, по-ефективен и по-точен от нас, но не може да замести човешката връзка и емоцията. Това казва авторът на книгата „Капиталът на доверието“ д-р Пламен Русев. Той е изпълнителен председател на фондация „Уебит“ (Webit Foundation). В книгата си Русев разглежда понятието „агентност“ – способността да вземаме самостоятелни решения – и поставя въпроса докъде се простират границите на машинното мислене. Той посочва, че изкуственият интелект вече притежава известна автономност, но липсата на доверие остава фундаменталната разлика между него и човека.

Според д-р Русев доверието е основата на устойчивите взаимоотношения – както между хората, така и между държавите и технологиите. „Доверието е проста, но мощна формула – броят на истинските обещания минус броят на нарушените обещания“, смята той .

„Страхът е усещане за несигурност в бъдещето. Хората често живеят между страха от утрешния ден и съжалението за миналото“, казва още Пламен Русев. Именно способността да вярваме прави човека различен от машината, пояснява той.

Русев припомня, че през 2016 г. е представил 10 прогнози за следващите 10 години, от които осем вече са реалност, а останалите две са в процес на сбъдване. В новата си прогноза д-р Русев предвижда, че до 2040 г. човечеството ще се раздели на три типа хора – делегиращи, които оставят ИИ да взема решения; интегратори, които работят с ИИ като партньори; и пазители, които отхвърлят ИИ и запазват човешките умения.

Целта на автора: „Да помогне на хората да станат по-добри, а не просто по-ефективни“.