У чени от Китай са показали, че депресивните симптоми при възрастни са свързани с влошаване на когнитивните функции, но здравословният начин на живот може да смекчи този ефект.

Депресията е съпроводена не само от намаляване на настроението и интереса към живота, но и от нарушения на паметта, вниманието и концентрацията. Хората с депресивни симптоми са по-склонни да имат бавно мислене, затруднения при вземане на решения и така наречената анхедония – загуба на удоволствие от познати дейности.

В проучването са участвали повече от 12 500 души над 40 години от провинция Хубей (7756 участници, средна възраст 68 години) и Шанхай (4751 участници, средна възраст 72 години). Участниците са оценени за депресивни симптоми, използвайки скалата GDS-15 и когнитивно тестване (Mini-Mental State Examination). Освен това са записани данни за начина на живот: физическа активност, тютюнопушене, консумация на алкохол, продължителност на съня, обиколка на талията и хранене.

Резултатите сочат, че хората с по-тежки симптоми на депресия имат по-ниски резултати за когнитивните функции и по-често отговарят на критериите за леко когнитивно увреждане. Въпреки това тези, които редовно се занимават с физическа активност, спят оптимално количество време и като цяло поддържат здравословен начин на живот, имат по-високи когнитивни резултати. Освен това в тази група отрицателната връзка между депресията и когнитивната функция е значително по-слаба.

Работата е публикувана в Journal of Affective Disorders (JAD).