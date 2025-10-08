Б утилираната вода може да съдържа опасни нива на микропластмаси, които могат да проникнат през защитните сили на организма и да се натрупат в жизненоважни органи, което потенциално увеличава риска от рак , сочи ново изследване.

Проучването, ръководено от Сара Саджеди, водещ експерт по управление на околната среда в университета Конкордия, установи, че хората, които редовно пият бутилирана вода, консумират около 90 000 повече микропластмасови частици всяка година от тези, които пият вода от чешмата, пише Daily Mail.

Потенциалните ефекти върху здравето от поглъщането на тези микроскопични фрагменти са все по-документирани, като изследванията ги свързват с хронично възпаление, оксидативен стрес, хормонални нарушения, безплодие, неврологични увреждания и рак.

Саджеди определи здравните рискове, породени от пластмасовите бутилки за еднократна употреба, като „сериозни“ и призова за по-голяма осведоменост относно това, което тя определи като „належащ проблем“.

„Образованието е най-важното действие, което можем да предприемем. Пиенето на вода от пластмасови бутилки е приемливо в спешни случаи, но не е нещо, което трябва да се използва в ежедневието“, каза тя.

Въпреки нарастващите доказателства за вреда, учените казват, че дългосрочните ефекти от излагането на микропластмаси все още са слабо разбрани, до голяма степен поради липсата на стандартизирани тестове и глобален мониторинг.

Микропластмасите са малки пластмасови фрагменти с размери едва два микрометра - около две хилядни от милиметъра.

Те попадат в храната, водата и дори въздуха, тъй като пластмасовите изделия се разграждат с течение на времето.

В бутилираната вода те се образуват по време на производството, съхранението и транспорта, което означава, че потребителите ги поглъщат директно от източника, а не през хранителната верига.