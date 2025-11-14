Р язък скок на случаите на COVID при децата отчитат педиатрите. Още миналата седмица забелязахме значително покачване на болните от коронавирус сред малките деца. Това е нещо необичайно в този сезон и през миналите години не сме го наблюдавали, отбелязва педиатърът д-р Марио Янакиев.

Симптоми

По думите му няма повод за безпокойство, защото вирусът не протича агресивно. Децата обаче боледуват по-продължително време - две седмици. Симптомите са умерена температура до 38 градуса, суха честа кашлица в началото и нарушено общо състояние. Кашлицата има променлив характер - отначало е суха, след това влажна и накрая - пак суха.

Най-характерното е, че болестта протича на две вълни. В началото има изявени симптоми, а след 3-4 дни има видимо подобрение. След това обаче детето се отпуска отново, вдига температура и увеличава кашлицата. „Затова моят апел е да не бързате при първото подобрение да пускате децата на ясла, детска градина или на училище. Те трябва първо добре да оздравеят и на второ място да не заразяват другите деца в групата. Недобре излекуван коронавирус води до поредица от болни и до увеличаване на случаите. Недобре излекуван коронавирус води до следваща инфекция, която ще бъде скоро и ще се лекува по-трудно“, отбелязва лекарят.

Болни

През отминалата седмица у нас са регистрирани само 162-ма души с коронавирус, сочи статистиката на Националния център по заразни и паразитни болести. Общият брой на болните у нас e 2905 души с остри респираторни заболявания и грип сред наблюдавано население от 346 619 човека, което представлява заболяемост 83,81 на 10 000 население. В Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ са изследвани 29 проби. В една проба е доказан грипен вирус A(H3N2). В изследвани проби от деца до 5-годишна възраст са изолирани PIV и други респираторни вируси.