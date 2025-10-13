З дравните власти в Европа издадоха предупреждение, след като нови данни разкриха, че случаите на туберкулоза, известна като най-смъртоносната инфекциозна болест в света, се увеличават бързо.

Лекарите казват, че макар много хора сега да игнорират продължителната кашлица като грип или COVID-19, всъщност тя може да бъде туберкулоза - някога смятана до голяма степен за отживелица, но сега разпространяваща се отново в някои части на света.

Въпреки че рискът за широката общественост остава нисък, експертите предупреждават, че туберкулозата се разпространява лесно и може да бъде смъртоносна, ако не се диагностицира и лекува рано. Причинявана от бактерията Mycobacterium tuberculosis, инфекцията най-често атакува белите дробове, но може да се разпространи и в мозъка, гръбначния стълб или бъбреците, предава Daily Mail.

Симптомите обикновено се развиват бавно в продължение на седмици или месеци и включват упорита кашлица, продължаваща повече от три седмици – понякога с кръв, заедно с треска, нощно изпотяване, умора, загуба на тегло и загуба на апетит.

Ако не се лекува, туберкулозата може да причини трайно увреждане на белите дробове или да се разпространи чрез кръвния поток, което води до потенциално фатални усложнения като менингит или органна недостатъчност.

Заболяването е лечимо с курс на антибиотици с продължителност поне шест месеца, но пациентите трябва да завършат пълния режим, за да предотвратят лекарствената резистентност.

Туберкулозата се разпространява чрез продължителен близък контакт със заразен човек, когато той кашля, киха или говори, но не се заразява лесно чрез случаен контакт.