3 лв. излиза пликчето от половин кило зеленчуци за фризера за любимия на българина миш-маш за зимата. В него влизат зелен пипер, кромид лук и домати.

Сметката направи „Телеграф“ след проверка на цените на зарзавата на пазари, търговски щандове и борси за плодове и зеленчуци. Така от 6 кг зеленчуци излизат 12 пликчета по 0,5 кг, като в него влизат зелени чушки средно по 2,50 лв. за кг, домати консерва по 2 лв. за кг и кромид лук средно 1,30 лв. за кг.

В момента има изобилие от зелени чушки, като цените почти са достигнали своя минимум, преди да започнат да зреят, обясни председателят на асоциация „Български пипер“ Георги Василев пред „Телеграф“. Според него сега е времето хората да се възползват от крехката зелена чушка и цените, преди да тръгнат нагоре, и да използват момента за приготвяне на зимнина, въпреки че тя няма качествата на червения пипер, уточни Василев. Тази година заради липсата на дъжд и високите горещините пиперът е много здрав и не е страдал от гъбни болести. Може да се нареже на кубчета, лентички за заготовка за супи, яхнии, гювеч, миш-маш в пликчета, но може и да се замразят цели чушки във фризера за пълнене, като им се премахнат дръжките и семките. От зелената чушка става лека и свежа лютеница, която е традиционна за Северна България.

Цени

Георги Василев каза, че на полето пиперът струва 1,20 лв. килото, защото производителите бързат да продадат зелената реколта, за да освободят място за червения пипер, който тепърва ще зрее. Няма друга страна около нас, в която да се намерят зелени чушки на толкова ниски цени по това време, добави той. Причината е, че ние сме единствени, които отглеждат големи площи на полето, докато Македония, Турция и Сърбия предпочитат различните видове оранжерии.

Изобилие

Заради изобилието няма логика цената да е висока, добави той. Зелените чушки в момента ползва само крайният потребител, тъй като консервната индустрия не се интересува от тях, понеже са с по-ниски хранителни качества и много вода. Нямаме никакъв експорт, нито за ЕС, нито за Балканите, каза той. Въпреки ниската цена в градините обаче в големите магазини зеленият пипер се движи между 3 и 4 лв., но има вериги, които пускат промоции на 2 лв., показва проверка на „Телеграф“.

Гювеч

В момента за хората, които искат да си направят консерви за зимата, е изгодно да си купуват тип консерва, известна от времето на соца. Той е от малкото сортове, които се отглеждат на полето заради устойчивостта си, а цените му са около 2 лв. за килограм. Подходящ е за пюре, за замразяване на кубчета, както и за приготвяне на консерва гювеч. Розовите домати и тип градински са над 3 лв., а много достигат и 4-5 лв. Те са предимно оранжерийно производство, но реколтата много страда и от нашествие на миниращия доматен молец тута абсолюта, коментира за „Телеграф“ Иван Кабуров, зам.-председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.

Бамя

Бамя за замразяване може да се открие по пазарите, като на Женския в столицата цените са същите като миналата година. Едрата се предлага на 6 лв., докато по-дребната върви на 10 лв. за кг, а най-качествената е 12 лв. килото. Зеленият фасул е 6 лв. за кг, а корнишони за кисели краставички ще излязат в края на август – началото на септември според продавачите по сергиите.

Кози рог

Прави впечатление, че в средата на август люти чушки, задължителна част от българската трапеза, трудно се намират в търговските вериги. Като цяло основно се предлагат испанската халапеньо, която е с по-различни качества от познатия на българите вкус на шипката. Причината е, че България от няколко години вече не изнася люти чушки, включително и за Хърватия, която ги замразяваше и изнасяше. Затова малките стопани, които основно отглеждаха люти чушки, масово се отказаха да се грижат за тези площи, обясни Георги Василев. Това е и причината да се намират все по-трудно и типът чорбаджийки и кози рог, които традиционно се правят на туршия, добави той. Познатите „рибки“ се продават на 3 до 4 лв. за кг по пазарите в зависимост от степента на лютивост.

Сушата сви сините сливи и смокините

Горещините вече изкараха на пазара сините сливи, които обичайно са най-качествени в края на август. Българските плодове се предлагат на цена от 2,50 лв. за кг, но са по-дребни, обаче отлично узрели, напълно подходящи за мармалад. Българските смокини също са по-дребни, но сладки, вървят по 4 лв. килото.

Светлана Трифоновска