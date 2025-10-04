В монетния двор на БНБ усилено се секат българските евро монети, хората работят на 3 смени - денонощно, интензивно и неуморно. Това заяви заяви Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ за обществената телевизия.Трезорите на БНБ вече се пълнят с единната европейска валута.

Колекционерите по света вече проявяват голям интерес към българските евромонети, тъй като те са оригинални, на тях пише "стотинки" и са на нова за Еврозоната азбука.

българските евромонети

На 4 септември кацна самолет на В София, пълен с контейнери с евро. През целия месец декември ще се набавят банкноти, но детайлите са тайна.

С тези банкноти българските банки ще бъдат снабдени предварително. През нощта на 31 декември 2025 срещу 01 януари 2026 година банкоматите ще бъдат пълни с новата ни валута.

88 календарни и 60 работни дни остават до официалното преминаване към евро у нас. Най-важното е да не оставяме всичко за последния момент", напомни финансистът.

По думите му подготовката на платежните системи е напреднала, а банковата система е подготвена за преминаване към единната европейска валута, като в момента се извършват тестовете. Усилията на регулаторите са много важни, за да могат всички граждани да са сигурни в процеса на преминаване към еврото.

БНБ и банките ни се готвят за този момент още от 2020 година, когато се включваме в Механизъм 2 за приемането на еврото. Банковата ни система е изключително сигурна, стабилна и с много добри показатели, допълни Лингорски.

"Да не изчакваме до последния момент и максимално наличностите в обращение, които имаме в български лева, било то хартия, монети, от рано да започнем да ги внасяме по банковите си сметки.

Превалутирането чрез банковата сметка ще бъде най-удобният начин за всеки един да не се реди на опашки.

Има населени места в България, които са много малки, в които няма банкови клонове, където вече "Български пощи" ще поемат част от товара и те ще обезпечат едно спокойствие и сигурност за жителите на тези малки населени места, които ще могат да обменят, както през банките без комисионна през първите 6 месеца", коментира още Лингорски.

Заради всички, които тръбят, че България нямало сама да определя бюджета си, след като влезем в еврозоната, Лингорски подчерта, че това не е вярно. Бюджетът на страната ни си е наша работа.

Мандатът на Европейската централна банка и евросистемата е много ясно ограничен и това е мандат, свързан с поддържането на ценовата стабилност. Бюджетът на страната ни не се съгласува с ЕЦБ, а е въпрос на постигане на политически консенсус, разбира се съобразно Маастрихтските критерии по отношение ограничението на валутния дълг, инфлацията и дългострочните лихви, които България е покрила.

*Източник: БНТ.